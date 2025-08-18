小紅書「美女」援交誘惑　16歲少年買點數卡作保證金被騙$11萬

網上交友騙案禁之不絕，今次受害人為一名16歲男學生。警方在「守網者」facebook表示，該名16歲少年日前透過小紅書，結識一名「美女」朋友，雙方轉用WhatsApp繼續「談心」，其間有人聲稱可以「約會」提供援交服務。



相約見面當日，該名「美女」朋友要求少年先交保證金，才能應約。少年按對方指示，到便利店購買19張iTunes禮品卡及12張Gash點數卡，總值超過11萬港元，更將卡背序號全數WhatsApp予對方。惟對方再要求收取更多保證金，少年終驚覺受騙，報警求助。



警方提醒，若在網上交友時，被對方要求買禮品卡、點數卡，要提高警剔，以防受騙。（fb CyberDefender 守網者）

警方提醒，若在網上交友時，被對方要求買禮品卡、點數卡，要提高警剔，以防受騙，更要「帶眼識人」，切勿向陌生人提供任何禮品卡序號及收據。一旦發現被騙，可使用iTunes禮品卡止付機制，減少損失，並保存相關截圖及禮品卡資料，向警方電子報案或到警署報案。

iTunes禮品卡止付機制

1. 登入Apple蘋果官方支援網頁 (https://getsupport.apple.com/products)

2. 盡快向Apple匯報禮品卡詐騙。網頁路徑如下：「App和服務」>「iTunes Store」>「禮品卡與代碼」>「禮品卡詐騙」>「繼續」>「聯絡」選擇「通話」或「線上對談」方式，以啟動止付機制。

市民如有懷疑，可在守網者網站 ( https://cyberdefender.hk ) 「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等作詐騙風險評估。