城隧旅遊巴司機昏迷亡　數天前與子飲茶無異樣　長子認屍：好突然

本周三（12日）下午，一名71歲姓林男司機，駕駛載有47名幼童的旅遊巴駛經城門隧道期間懷疑突然暈倒，送院搶救後不治。死者家屬今早（14日）前往葵涌公眾殮房辦理認屍手續，其長子憶述父親在新冠疫情前曾經「通波仔」，周日父子二人才飲完茶，詎料數天後便天人永隔，「好突然，傷心就梗㗎喇‥‥‥」



死者長子（白衫）等家屬，認屍後離去。（黃學潤攝）

死者長子透露，父親早年駕駛中港貨車，疫情前曾因心臟問題，接受了通波仔手術。疫情後，家人已力勸他不要工作，惟父親不願閒賦在家，終在朋友介紹下，接下駕駛旅遊巴士工作，「成日都話悶，過下日辰」。

據了解，死者工作主要為接送學童上下課，時間穩定，他生前形容為「休閒」；長子亦表示剛過去的星期日（9日）與父親見面飲茶時，對方仍「有講有笑」，未見身體有異樣，詎料父子二人數天後便陰陽相隔，「好突然，傷心就梗㗎喇‥‥‥」

案發在8月12日，意外中亦一名女乘客手受傷送院。(林振華攝)

事發在前日（12日）下午3時24分，一輛旅遊巴在沙田往荃灣方向管道內失控撞壆；另有報案指旅遊巴司機事發時突然暈倒，失去意識。男司機陷入昏迷，送往仁濟醫院搶救後，當日下午5時13分證實不治。另外，一名年約50歲女保姆手部受傷，同由救護車送院；車上47名幼童則幸無受傷。

據知，火炭一間小學在暑假後於前日首天上課，事發前學生放學，乘坐涉事司機駕駛的旅遊巴返家。該旅遊巴為青衣線，由火炭經城隧前往青衣幾個站，惟至隧道內突然出意外。

案發在8月12日，旅遊巴失控撞壆。（梁偉權攝）

現時70歲或以上的商用車司機，必須身體檢查才可續領駕駛執照，可選擇1年期牌照或3年期牌照。政府早前向立法會提交文件，建議收緊商用車輛駕駛執照申請人提交體格檢驗證明書的年齡要求，由70歲提早至65歲，並且實施「五年兩檢」，年齡70歲或以上則必須「每年一檢」。