渣甸山狗咬人｜女傷者猶有餘悸：隻狗衝上嚟　趴喺我背脊咬我一啖

繼元朗YOHO發生大型犬咬死小型犬事件後，港島渣甸山今日（20日）傳出大型犬襲擊人類意外。一名44歲張姓女子，今晨送女兒搭校車後獨自回家，途中慘遭鄰居一隻未繫狗繩、逾20公斤重的大狗衝越大閘飛撲又咬又抓，背、臀多處受傷浴血。



《香港01》尋獲女事主，她親身剖白「遇襲」經過，驚魂未定憶述立即「轉身朝向大樹、趴下」的自救本能，才保住面部，現時全家人心有餘悸，明日起逼於無奈改為揸車接送幼童出入，並正考慮追究責任。



女傷者左邊肩背可見有幾道抓痕，手臂亦有傷口，事後流着鮮血。（讀者圖片)

事主張女士憶述，今晨約7時30分，她親自送子女搭校車後獨自回程，途經鄰居大屋時，發現大閘僅開了一條縫隙，屋內一隻未繫上狗繩、懷疑幼齡德國牧羊犬（狼狗），突然從隙縫中鑽出全身，朝她猛衝過來。

張女士指出，自己過去曾飼養小型犬，深知遇上大狗切忌慌張逃跑，加上當時根本來不及拿鑰匙開門返家，遂立刻作出本能反應——轉身面朝樹木趴下，全力保護面部，她形容「隻狗衝上嚟趴喺我背脊，咬我一啖」，並將她撲倒在地。期間屋內傭人姐姐急忙大叫制止，狼狗一度停頓，但當張女士嘗試站起來時，該隻狼狗再度衝前，再撲倒張女士。

女事主獨自回家途經祈禮士道時，據報被一隻逾20公斤重的大狗撲咬。（羅日昇攝）

提及傷勢與事後處理，張女士表示，其背部、臀部及腳部均有傷口。從她提供的圖片可見，傷者的左肩背位置，有幾道明顯的抓痕，事後流着鮮血；手臂位置亦有一個傷口，懷疑為咬痕。事後自行駕車前往醫院打針，回家報警處理。警員隨後接報到場問話。她透露，涉事單位的男主人今早曾向她道歉，承認是其過失；惟女主人事後駕車離去時未有理會。

她指，現時其家人與外傭對事件均深感驚恐。張女士表示，雖然猶有餘悸，但慶幸並不是子女或外傭受傷，直言外傭膽子比較小：「換作是她，當刻一定會尖叫和逃跑」。她認為遇到這種情況，一逃跑其實只會更慘，必須保持冷靜，一旦奔跑，動物就會以為是獵物而追捕。

張女士指，希望狗主確保狗隻接受嚴格訓練及妥善關好大閘，以免同類慘劇再次發生。（羅日昇攝）

張女士坦言家中仍有一名3歲幼童，而且另外兩名子女，每日上學都要步行同一段路，前往乘搭校巴，購買日用品亦會經過有關路段。張指幸好受傷的是她自己，而不是小朋友，過往小朋友均是自己步行搭校車，認為意外很容易發生在小朋友身上。

她續指，短時間內不敢再步行出入，明日起會改為全程駕車接送子女。此外，丈夫對此事非常憤怒，不排除作出法律追究，並希望狗主能將涉事狗隻送走，或確保狗隻接受嚴格訓練及妥善關好大閘，以免同類意外再次發生。她亦透露，漁護署已派員聯絡她跟進，指有機會帶走涉事狗隻，觀察數天。

女傷者左邊肩背可見有幾道抓痕，手臂亦有傷口，事後流着鮮血。（讀者圖片)

事發今早（20日／周四）7時半，一名44歲姓張女子獨自回家途經祈禮士道時，據報一隻逾20公斤重的大狗，從鄰近獨立屋衝出撲上其身，咬傷及抓傷其左邊肩背位置，登時浴血。傷者報案求助，並自行到私家醫院求醫；警方則通知漁護署，案件交由該署跟進。

警方表示，今日上午10時18分接獲傷者報案。經初步調查後，傷者自行前往私家醫院求診。警方尋獲涉事外籍狗主了解，案件列作「狗咬」，交由漁護署跟進。