「偽基站」私家車遊市區　2G網絡發#假銀行短訊圖盜資料　2男被捕

警方破獲使用無線電干擾器（俗稱「偽基站」）傳送詐騙訊息案件。有市民接獲冒充銀行發出的短訊，內容聲稱銀行系統正進行升級，誘騙市民點擊釣魚網站連結輸入個人資料，且只要完成便能得到現金回贈，幸5名市民警覺沒有中招，向銀行舉報。



警方接報追查，昨日（7日）以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩男，他們涉駕駛私家車在市區遊走，利用車內「偽基站」 ，以2G網絡缺乏雙向認證的安全漏洞繞過電訊商，誘使周邊手機自動進入2G網絡，直接強制向市民傳送附有#字開頭的假銀行短訊，圖盜取資料。



據相片顯示，涉案車輛在車頂安置天線接收器，「偽基站」主機旁設有外置電池及變頻器。（警方圖片）

假冒銀行短訊為#字開頭 附釣魚連結誘騙輸入個人資料

周二（5日）5名市民向銀行查詢和舉報，指接獲一些冒充銀行發出的短訊， 聲稱銀行系統進行升級，要求市民登入銀行網站，輸入銀行資料，聲稱事後可獲幾百元的現金回贈。 有關短訊亦同時附有前往釣魚網站的連結，市民只要輸入銀行資料，有關資料也會隨即被盜用。 據了解，市民進入未完成的網站感可疑，揭發騙案。

有關短訊用#字開頭，冒充為已登記認證的銀行系統發出的短訊，意圖誤導市民。當市民點擊連結，他們資料會隨即被盜用。 而本案中市民因進入了網站，看到可疑，隨即向銀行作出舉報，銀行亦迅速通知警方，事件中無人損失。

警方高度關注案件，為防止市民受騙，商業罪案調查科隨即展開情報分析和深入調查，並且鎖定了兩名本地男子。 警方昨日（7日）上午在土瓜灣一帶展開拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名男子，年齡分別是70歲和47歲，兩人現正被扣留調查。

警方於兩名被捕人身處的私家車，檢獲4部手提電話及一部正在運行的「偽基站」裝置。（陳浩然攝）

涉案車設天線接收器、無線電干擾器 強制使周遭手機變2G

警方商業罪案調查科訛騙調查組督察羅君傑指，調查顯示，兩名被捕人駕駛犯案車輛，在市區四處遊走，利用車內的「偽基站」 傳送一些冒充銀行的短訊，並且透過附有#字開頭的名稱作為偽稱，誘使市民點擊這些連結進入釣魚網站，從而盜取一些銀行帳戶資料。

行動中，警方在兩名被捕人身處的私家車，檢獲4部手提電話及一部正在執行的「偽基站」裝置，有關「偽基站」裝置已交給通訊事務管理局辦公室進一步檢驗。據相片顯示，涉案車輛在車頂安置天線接收器，「偽基站」主機旁設有外置電池及變頻器。

案中，犯罪分子利用2G網路缺乏雙向認證的安全漏洞，透過「偽基站」發射一些強大的訊號，誘使周邊手機自動進入2G網路，繼而繞過電訊商，直接強制向市民發出詐騙短訊。據悉，所有受害人均身處同一區。

警方商業罪案調查科訛騙調查組督察羅君傑交代案件。（陳浩然攝）

警方提醒市民，若發現手機突然進入2G模式，並隨即接獲不明來歷的短訊，要提高警覺，不要點擊任何來歷不明可疑的連結。 如有懷疑，應直接向供應商或相關機構核實。市民可利用警方的防騙伺服器，去評估可疑的網站風險，或致電警方的防騙易熱線18222 。

警方強調，串謀詐騙是相當嚴重的罪行，一經定罪可以被判監禁14年，呼籲市民切勿以身試法。