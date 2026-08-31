49歲退休「投資專家」誤入假證券行網站　戶口被盜用失逾$700萬

警方社交網站防騙官方帳號「CyberDefender 守網者」今日透露，一名49歲退休投資專家，疑誤按假冒證券行的SMS短訊連結，隨被遭人盜用證券戶口。經騙徒一輪買賣操作，事主戶口損失逾700萬港元。此外，守網者亦指出過去兩周，警方共接獲逾52宗「釣魚騙案」，騙款逾1,800萬港元。



警方提醒市民，小心短訊內的連結。（守網者圖片）

「守網者」指出，近日一名49歲退休投資專家，收到一則看似由證券行發出的SMS短訊，聲稱其「預扣稅表格」快將過期，並須在限期前按連結重新確認，否則美股收入可能被收取最高30%稅款。

受害人點擊連結後，進入一個假冒證券行網站。假網站畫面與真網站一樣，只是網址不同，「守網者」更形容為「唔用放大鏡根本睇唔到分別」。

受害人輸入證券戶口資料及密碼，進行所謂「驗證續期」。但當資料一輸入，已等於將「戶口鎖匙」交予騙徒。受害人其後收到證券行發出的股票買賣電郵通知，才發現戶口被盜用。騙徒先將受害人持有的股票沽出，再購入一隻市值及成交量極低的股份。該股份同日跌約五成，令受害人損失超過700萬港元。受害人發現後，隨即報案求助。

警方提醒市民，要分清真假網站。（守網者圖片）

警方提醒：「短訊有連結？唔好直接撳！」如要登入任何戶口，應用官方APP或輸入官方網址； 非「#」號開頭的短訊發送人名稱，要提高警覺；千萬別在可疑網站輸入帳戶號碼、密碼或驗證碼。市民亦可下載「防騙視伏App」查證可疑連結。