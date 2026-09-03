海關機場截查泰國抵港內地客　行李檢3公斤大麻花市值約70萬元

香港海關於昨日（9月2日）在香港國際機場，偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約3公斤懷疑大麻花，市值約70萬元。



海關指，一名40歲內地男旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其隨身行李內發現該批懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。案件仍在調查中。

海關檢獲3公斤大麻花。(海關圖片)

海關稱，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。