OPATRA London｜海關再拘一名22歲女美容顧問　為沙田分店銷售員

連鎖美容品牌OPATRA London的沙田新城市廣場門店，近日被指以不良手法推銷顧客買下逾6萬元產品，香港海關於上月中，以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕涉案公司兩名管理人員。海關今日（9月2日）再拘捕一名22歲女美容顧問，為沙田分店前線銷售員。海關續指，累計已接獲38宗舉報，涉款1,800元至逾20萬元，合共超過300萬元。



海關就OPATRA London案件，拘捕一名22歲女美容顧問，為該公司沙田分店的前線銷售人員，指她涉嫌違反《商品說明條例》。（林振華攝）

海關商品說明調查科高級調查主任梁嘉豪表示，就一間美容公司涉嫌違反《商品說明條例》案件，之前曾作出拘捕行動。海關一直繼續積極跟進調查。

香港海關今日再拘捕涉案公司一名前線銷售人員。她為中國籍22歲本地女子，是美容顧問。她涉嫌在涉案公司沙田分店，銷售美容產品時，對一名消費者作出不良影響、及施加不當的營商行為，令該名消費者做出一些「本來唔會做出嘅購買決定」。因此海關作出今次行動。

海關商品說明調查科高級調查主任梁嘉豪表示，海關今日（9月2日）再拘捕一名22歲女美容顧問，為沙田分店前線銷售員。 （林振華攝）

海關強調，調查依然繼續，不排除有更多人被捕；又指如果涉案公司有其他關聯公司，海關會一併調查，若發現違法行為，會果斷執法。就涉案公司，截至現時，海關總共收到38宗舉報，當中涉案金額由港幣1,800元至到超過20萬元不等。合計金額超過港幣300萬元。

Opatra London的沙田新城市廣場分店日前貼出停業告示，但沒有交代原因。（資料圖片／洪戩昊攝）