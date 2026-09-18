朱振國離世｜據悉將獲安葬浩園 或以警隊榮譽喪禮舉殯
撰文：凌逸德
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【警員朱振國／朱振國離世／警察因公受傷】警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕對方，結果因失血過多致腦缺氧，全身癱瘓慘成植物人，躺臥病床21年後，於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。
據了解，朱振國將獲安葬在浩園，喪禮則或以警隊榮譽喪禮舉殯，但需按家屬意願決定。
翻查資料，「榮譽喪禮」是為執行任務時意外死亡，及以身犯險時死亡的警務人員舉行；而「最高榮譽喪禮」，則是為在執行任務時被殺害，或奮不顧身行動英勇殉職的警務人員舉行。警隊對上一次舉行「最高榮譽喪禮」，為2021年水警總督察林婉儀，她於執勤期間撞船殉職。
警察隊員佐級協會主席顧問、選委界立法會議員陳祖光早前向《香港01》表示，根據朱振國當日英勇表現，以及在事件中身受重傷躺臥病床長達21年，朱振國是值得舉辦最高榮譽喪禮。
警務處早前回覆《香港01》查詢時表示，警隊知悉朱振國先生離世，向其家人致以深切慰問，並將提供一切適切協助。公務員事務局亦表示，已知悉香港警務處現正積極與朱振國的家人聯絡，會與處方保持緊密溝通及跟進後續事宜。公務員事務局向朱振國的家人致以深切慰問。
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