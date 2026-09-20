元朗疑狗咬死人｜漁護偕警方晚上持麻醉槍、盾牌搜無人看管狗隻

本港再有人疑遭狗隻襲擊死亡。今日（20日）凌晨零時許，一名女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。警方指27歲女死者，騎乘共享單車時曾被3隻狗追趕。她頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間亦發現有野豬及流浪狗出沒。



今（20日）晚上11時，警方快速應變部隊，元朗重案組人員聯同漁農自然護理署人員重返現場，約有20名人員在現場搜索無人看管的狗隻，至少5名前線警員手持盾牌，有漁農自然護理署人員手持麻醉槍及套索等捉狗工具。



今（20日）晚上11時，警方快速應變部隊，元朗重案組人員聯同漁農自然護理署人員重返現場，在現場搜索並準備捕捉無人看管的狗隻，至少5名前線警員手持盾牌，有漁農自然護理署人員手持麻醉槍及捕狗工具。（王譯揚攝）

今（20日）晚上11時，警方快速應變部隊，元朗重案組人員聯同漁農自然護理署人員重返現場，在現場搜索並準備捕捉無人看管的狗隻，至少5名前線警員手持盾牌，有漁農自然護理署人員手持麻醉槍及捕狗工具。（王譯揚攝）

今（20日）晚上11時，警方快速應變部隊，元朗重案組人員聯同漁農自然護理署人員重返現場，在現場搜索並準備捕捉無人看管的狗隻，至少5名前線警員手持盾牌，有漁農自然護理署人員手持麻醉槍及捕狗工具。（王譯揚攝）

漁農自然護理署回覆事件時表示，政府對昨日晚上（9月19日）在元朗區壆圍南路，發生的懷疑狗隻襲擊人事件十分關注。漁農自然護理署正全力配合警方的調查工作，並會聯同警方今晚（20日）在涉事地點一帶捕捉無人看管的狗隻。

漁護署指，行動旨在保障公眾安全。署方續指，所有被捕捉的狗隻，將會被送往漁護署動物管理中心扣留及觀察。如發現被捉狗隻植有晶片，署方會聯繫狗主協助調查。

圖為涉案單車。（李家傑攝）

警員到場調查。（李家傑攝）