元朗疑狗咬死人｜漁護署：將聯警方於涉事地點　捕捉無人看管狗隻

本港再有人疑遭狗隻襲擊死亡。今日（20日）凌晨零時許，一名女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。警方指27歲女死者，騎乘共享單車時曾被3隻狗追趕。她頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間亦發現有野豬及流浪狗出沒。



漁農自然護理署回覆事件時表示，政府對昨日晚上（9月19日）在元朗區壆圍南路，發生的懷疑狗隻襲擊人事件十分關注。漁農自然護理署正全力配合警方的調查工作，並會聯同警方今晚（20日）在涉事地點一帶捕捉無人看管的狗隻。署方指，行動旨在保障公眾安全。

圖為涉案單車。（李家傑攝）

漁護署續指，所有被捕捉的狗隻，將會被送往漁護署動物管理中心扣留及觀察。如發現被捉狗隻植有晶片，署方會聯繫狗主協助調查。

此外，漁護署一直關注及跟進地區的狗隻滋擾情況。在今年6至8月期間，漁護署共接獲4宗在附近地點涉及狗隻滋擾的投訴，並作出7次捕捉行動，但暫未有發現。

漁護署提醒市民，在公眾地方遇到無人看管的狗隻時，應該保持冷靜，與狗隻保持安全距離，必要時繞道而行；致電1823向漁護署報告，提供詳細位置及狗隻外貌／行為描述，以便署方跟進；此外，切勿 接近、觸摸、餵飼或追趕狗隻、在狗隻附近奔跑、尖叫或作出突然動作；與及與狗隻有眼神接觸。如情況危急，例如狗隻有攻擊行為或構成即時危險，應立即報警求助。

警員到場調查。（李家傑攝）