「尖叫」飲品疑現針孔｜警：送院學生無中毒跡象　未發現蓄意刺穿

瑪利諾中學昨日（22日）在黃大仙斧山道運動場舉行陸運會期間，有校外人士在場外免費派發「尖叫」品牌運動飲品，惟當中有飲品樽疑有針孔。多名學生飲用相關飲品後不適，16人送院。警方今日（23日）傍晚見記者，交代調查進度。東九龍總區刑事總部高級警司洪毅表示，送院的學生全部已出院，並無中毒跡象；警方將飲品送到政府化驗所檢驗，並未發現任何證據證明有人刻意破壞膠樽，亦無發現蓄意刺穿情況，且未有發現樽內有異物。



警方調查運動飲品「尖叫」疑有針孔事件，東九龍總區刑事總部高級警司洪毅交代案情，指調查未發現飲品樽有被蓄意刺穿或破壞，亦無發現飲品被摻入異物或不明液體。（林振華攝）

洪毅稱，涉事運動飲品的包裝有「易撕線」設計，即由多個小孔組成兩條虛線，方便消費者撕開標籤後進行環保回收。飲品派發前浸在有冰塊的冰水內，冰水積存在膠樽與標籤之間，若用力按壓，會令積水在易撕線空隙滲出、甚至噴射出來，令人覺得有滲透現象。

9月22日在斧山道運動場外派發的「尖叫」運動飲品被指疑有針孔，警方9月23日交代調查進展，指該品牌的飲品包裝有由多個小孔構成的「易撕線」設計，若樽身與膠標籤之間有水，按壓時積水可能會從易撕線小孔噴出。（林振華攝）

洪毅又指，東九龍總區重案組接手調查案件後，調查涉事公司的整個推廣活動流程，包括儲存、運輸及派發飲品的過程，並向相關人士調查，得悉公司一直有同類推廣，以往沒有異常。警方亦將現場檢取及學校交予警方的飲品，送到政府化驗所作物理檢驗，並未發現任何證據證明有人刻意破壞膠樽，亦無發現蓄意刺穿情況。調查顯示公司派發約400支運動飲品，經政府化驗所毒理化驗，沒有發現摻入任何有毒或異常物質和外來液體。

警方調查運動飲品「尖叫」疑有針孔事件，東九龍總區刑事總部高級警司洪毅交代案情，指調查未發現飲品樽有被蓄意刺穿或破壞，亦無發現飲品被摻入異物或不明液體。（林振華攝）

至於送院的5男11女學生（12至17歲），主要症狀為嘔吐、腹瀉及頭暈，昨日求醫後已即日出院，無中毒跡象。被問及學生為何不適，洪毅稱可能有「好多原因」，例如學生剛做完劇烈運動，或曾進食不潔食物，「呢度有好多嘅可能性，我哋都會去睇睇、去調查」。

他強調，警方不排除任何可能性，會繼續循不同方向調查，包括向學校教師和學生了解相關學生的健康情況，及昨天吃過的食物，以及承載冰塊的膠筒是否衛生等；亦會檢視附近場地的閉路電視，以釐清真相。

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔，大批探員接報到場調查及蒐證，檢走「尖叫」飲品樽作證物。（資料圖;片/林振華攝）

昨日有相信為瑪利諾中學學生，在社交平台發帖，指學生在運動會午飯時間外出用膳時，有人在運動場外免費派發一款品牌名為「尖叫」的運動飲品。惟有學生發現飲品包裝上有懷疑針孔，恐有人將不明液體倒入飲品內。學校老師得悉事件，隨即收起相關飲品。

學校老師收起涉事飲品。（圖片來源：Threads / 0716ckvsa）

有學生疑飲用相關飲品後不適，警方於昨午2時接獲報案，大批探員趕抵斧山道運動場調查，有探員在場外垃圾桶蒐證，發現「尖叫」飲品膠樽即檢走作為證物，部份樽內仍有飲料，部分則只剩空樽；另有探員進入運動場內了解事件。據知派發飲品位置位於永定道，距離運動場一小段距離。

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔。據悉飲品並非由學校安排派發，派發位置在永定道一屋苑對開，距離運動場一小段距離。（林振華攝）

瑪利諾中學昨回覆《香港01》查詢時表示，有校外人士於陸運會場地外，向學生派發樽裝飲料，派發者與學校無任何關係，校方事前及事後亦沒有收到通知。由於懷疑部分飲品包裝膠瓶破損，基於學生健康考量，校方已呼籲學生切勿飲用，並收回相關飲品。現事件已由警方接手調查，校方正全力配合，並已通報家長密切關注學生狀況。該校強調，學生安全是學校首要考量，校方會繼續跟進調查。

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔，大批探員接報到場調查及蒐證。（林振華攝）

教育局發言人亦指，教育局十分關注事件，並已即時聯絡學校了解有關情況。學校已啟動危機處理小組跟進，並會與家長保持聯繫及提供支援。警方正調查事件。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及所需支援。

食物環境衞生署回覆《香港01》查詢時則指，雖然暫沒有收到相關的食物投訴或集體食物中毒的通報，但已主動聯絡相關部門了解事件，食環署會按調查需要配合；食環署食物安全中心亦會主動加強巡視零售點。

農夫山泉香港總代理建華集團今日回覆《香港01》查詢表示，警方現正調查有關事件，集團會密切跟進調查進展，並在獲悉警方進一步消息後，適時公布。

觀塘翠屏邨的便利店售賣「尖叫」運動飲品，樽身沒有異樣。（梁偉權攝）

▼運動飲品「尖叫」疑有針孔．9月22日斧山道運動場不適學生送院▼

多輛救護車駛入運動場內，最少12人報稱不適。(林振華攝)