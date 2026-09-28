朱振國離世｜消息：10.22世界殯儀館最高榮譽葬禮 翌日安葬浩園
撰文：凌逸德
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警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕，結果因失血過多致腦缺氧，全身癱瘓慘成植物人。躺臥病床21年後，朱振國於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。消息指，警方將於10月22日在九龍紅磡世界殯儀館，為已故警員朱振國舉行最高榮譽儀式葬禮，並於10月23日下葬浩園，採用中式步操禮儀及道教儀式。
翻查資料，「榮譽喪禮」是為執行任務時意外死亡，及以身犯險時死亡的警務人員舉行；而「最高榮譽喪禮」，則是為在執行任務時被殺害，或奮不顧身行動英勇殉職的警務人員舉行。
警隊對上一次舉行「最高榮譽喪禮」，為2021年殉職的水警高級督察林婉儀，她於沙洲海域追截走私快艇期間，遭走私艇撞翻殉職。
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