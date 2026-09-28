將軍澳一商場卸貨區傳汽油味　消防揭貨車淪非法油站截查一男

消防處在將軍澳搗破一個非法加油站。處方於9月26日下午接獲保安員舉報，指將軍澳一商場停車場卸貨區傳出濃烈汽油味。消防人員趕至，發現一架懷疑被改裝為流動非法加油站的輕型貨車，車上有兩個最多可儲存共約2,000公升燃油的大型儲油容器，並有電動油泵、電子流量錶、油喉、油槍等入油工具。消防人員已全數檢走，並截查一名男子，他涉嫌違反《危險品條例》及《消防條例》。消防處會繼續調查案件。



消防處在將軍澳一商場停車場卸貨區，搗破一個非法加油站，發現一輛疑被改裝的輕型貨車，載有大型儲油容器，以及電動油泵、電子流量錶、油喉、油槍等入油工具。（消防處fb）

消防處指出，事發當日，商場人流極多；不法分子將裝有大量汽油的貨車，扮成普通送貨車輛停泊於卸貨區，意圖掩人耳目，萬一汽油洩漏或遇上火種，後果不堪設想。今次案件得以迅速搗破，有賴保安員的高警覺性和強烈責任感。

消防處在將軍澳一商場停車場卸貨區，搗破一個非法加油站，發現一輛疑被改裝的輕型貨車，載有大型儲油容器，以及電動油泵、電子流量錶、油喉、油槍等入油工具。（消防處fb）

處方稱，近期非法加油活動有蔓延至市區室內停車場的趨勢，意味不法分子開拓新經營地點，嚴重情況不容忽視。消防處強調絕不容忍任何非法燃油轉注活動，定必嚴厲執法。

該處今日（26日）亦聯同西貢民政事務處及西貢區防火委員會召開緊急會議，商討如何加強巡查區內停車場及識別可疑車輛，打擊非法燃油轉注活動。處方亦在區內加強教育宣傳，提醒市民非法加油活動的危險性。

消防處呼籲市民留意非法加油活動可疑跡象，如發現停車場或卸貨區傳出濃烈汽油或柴油氣味，或有貨車長時間停泊、不時有車輛短暫停靠，或發現車內載有油缸/儲油容器、電泵、流量錶、油喉、油槍等入油工具，可透過消防處「『油擊』舉報眼」火警危險電子投訴平台，或致電24小時「油擊」舉報熱線5577 9666舉報。