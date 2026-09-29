網店賣冒牌香水護膚品　海關拘37歲男　查4個月揭涉洗黑錢$360萬

香港海關於今年5月偵破一宗網店售賣冒牌香水和護膚品案件，拘捕一名37歲男子。人員隨後展開財富調查，分析資金流向後，發現他於2024年2月至今年5月期間，涉嫌經營侵權業務，並利用他人銀行帳戶，收取懷疑犯罪得益共約360萬元。



海關遂於今日（29日）根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕該名本地男子，並搜查其住所。行動中，海關人員檢獲一批懷疑涉案物品。被捕人獲准保釋候查；海關指案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



海關拘捕一名37歲男子，指他涉嫌經營侵權業務，並利用他人銀行帳戶收取懷疑犯罪得益共約360萬元。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

海關早前透過網上巡查及用大數據系統進行風險評估及分析，發現有人在網上開設網店及社交平台帳戶售賣冒牌貨，於是喬裝顧客在網上試購，經調查及商標持有人協助下，於5月26日拘捕涉案網店負責人，並搜查該網店位於新蒲崗一座工廈內的倉庫，檢獲共2,500件冒牌香水及護膚品，總值約150萬元。

▼2026年5月海關偵破網店出售冒牌香水護膚品案件▼



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根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑參與洗黑錢的活動。