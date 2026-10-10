自殺者家屬｜17歲仔DSE放榜日墮斃　遺小說文稿　單親爸出書圓夢

新書印好幾個月，年屆七旬的單親爸爸黃強始終未敢閱讀正文——只要視線掃視兒子的文字，頓感壓力來襲心跳急促。這部名為《虛無人》的小說，是他17歲兒子黃榮孝所寫的遺作，也是榮孝在2023年DSE放榜日墮樓身亡後，在遺言中交代他要出版的書。

悲劇毫無預兆。放榜前夕，愛喝凍咖啡的榮孝叫黃強換一部自動製冰雪櫃，又買大量零食及新書，家庭聚餐時長輩言談甚歡，生活一切如常。黃強反覆思量，唯一的變化，是數年前兒子突然發奮讀書，會否過於着重學業，因DSE成績失利而尋短？奈何一切已無從考究。經歷喪子之痛，黃強唯一寄託，正是替兒子出版遺作，最終獲出版社協助圓夢。

今年7月19日，榮孝三周年忌日，黃強帶著實體書走到兒子墮樓處獻花悼念，輕聲告白：「我愛你，你本書我已經幫你出咗啦。」



黃強說，榮孝曾向他提過將來想到英國升學，夢想是在大學做講師。（黃寶瑩攝）

黃榮孝住在啟業邨，說話口齒伶俐，在學校參加辯論隊，不少同學都辯不過他；他喜歡打籃球，課後常與朋友到球場打波，射球上籃姿勢多多。放學回家，他習慣打機，也會伏在書桌寫作，每日還會做健身。他在區內一所Band3中學讀書，成績名列前茅，老師認為他有機會升讀大學。他曾向父親提過，將來想到英國升學，夢想是在大學做講師。

這一切都是黃強、老師及同學拼湊出來的黃榮孝形象。

2023年，黃榮孝應考DSE文憑試，準備向夢想進發，如無意外的話。

黃強與兒子榮孝的生活照。（受訪者提供）

2023年7月19日，DSE放榜日，上午9時許。

黃榮孝在啟業邨啟樂樓墮樓輕生，他留下了一段錄音遺言和一部名為《虛無人》的小說稿件。

黃強是單親爸爸，曾任職廚師，獨力照顧兒子十多年。事發當日，他回家見到榮孝剛用完電腦，然後說要出外辦理升讀大學的事宜，豈料不久收到警方通知榮孝墮樓身亡，他落樓目睹一切，瞬間精神崩潰，嚎啕大哭，不能自已。事後黃強與老師討論過，估計榮孝因DSE成績不理想，無法升讀大學而尋短。

2023年7月19日榮孝墮樓輕生，黃強收到警方通知，瞬間精神崩潰。（黃寶瑩攝）

放榜前夕生活如常買書換雪櫃 聚餐笑言「放心」

他回想放榜前夕，家中一切如常：用了十多年的舊雪櫃壞了，愛喝凍咖啡的榮孝建議換一部能自動製冰的雪櫃；放榜前一個月，榮孝在Donki買了大量零食，又花一千多元購買一批哲學書及小說。

放榜前兩日，黃強帶著榮孝到牛頭角與姑媽、伯父聚餐。當時姑媽見放榜在即，安慰榮孝不要有壓力。榮孝當時笑了笑，語氣輕鬆地回應：「放心。」

榮孝生活看似正常，換雪櫃、買零食、購新書、等放榜，準備迎接人生下一個階段。黃強想不明白：「既然係有問題（打算輕生），佢無理由特登買咁多零食，你邊會睇到跡象係咩啫？ 」

黃強指，放榜前夕榮孝生活如常，更建議換一部可以自動製冰的雪櫃。（黃寶瑩攝）

錄音遺言託付出版小說《虛無人》 收益用作供養父親

黃強說，榮孝在錄音遺言裏，主要談及兩父子的往事，稱讚黃強是一個完全合格的好爸爸（見另稿），並交代死後想海葬，卻始終沒有透露尋短的原因，只望父親能尊重其決定。榮孝又希望父親能夠將《虛無人》出版，所得收益用來供養父親。

黃強茫無頭緒，《虛無人》仿似最後一條線索，他只好從遺稿入手，奈何手稿的文字過於潦草晦澀，只有小一學歷的黃強讀不懂，幸好榮孝的電腦內存有電子版，他不諳電腦操作，唯有將文稿交由老師處理。

兒子伏案書寫曾唸「清風劍」 父誤以為寫武俠小說

黃強自言，兩父子感情極好，平日無所不談。但升中後，榮孝多數時間坐在書桌前玩電腦或伏案書寫。黃強怕打擾兒子，就坐在梳化聽歌；想抽煙時便落樓去公園。黃強說：「佢成日攞支筆出嚟寫，可能係寫呢本小說，我唔知佢寫乜，我以為佢做功課添。」

有時榮孝寫得興起，會唸幾段給父親聽，盡是「清風劍」、「氣如虹」一類古風詞藻。榮孝自小愛讀金庸，黃強理所當然地以為，兒子正在寫一部武俠小說，他憶述：「我仲畀意見佢，我話你應該加插啲劇情、家庭咁嘅情節 。」兒子聽了，笑著點頭：「係喎。」

黃強指，榮孝大半時間坐在書桌前玩電腦或伏案書寫。（黃寶瑩攝）

讀兒子遺作有壓力難忍心痛 僅老師的信分三日看

直到後來，黃強從老師和編輯口中得知，兒子的《虛無人》不是武俠小說。實體書出版後，黃強拿在手裡翻了又翻，小說的正文，他至今只看了一頁。

黃強不諱言：「總之好難睇落去，擺低唔睇，而家我個仔嗰度我未睇晒，第一我睇唔明，唔知點解，睇就有壓力。」書中收錄了「老師的信」，他看了幾段，心痛不已，必須放下休息，足足花了三日才勉強讀完。

黃強坦言讀兒子的遺作有壓力，書中「老師的信」部分他分開三日才看完。（黃寶瑩攝）

「人對於別人的理解有一定的極限，我們的身心無論多親近，心與心之間依然有距離……人永遠無法理解別人。理解，是人類天真的想法，我們的孤獨是與生俱來的。」——《虛無人》

《虛無人》中有段落探討著人與人之間能否真正互相理解，世人常嘆「生仔唔知仔心肝」。被問到如何看這句話，黃強搖了搖頭：「咁我真係唔係好識，我淨係知道你關心佢，真係對佢好，佢會知㗎。」

《虛無人》小說探討人生的意義，部分段落亦探討著人與人之間是永遠無法真正理解。（黃寶瑩攝）

曾因時事爭吵被斥「廢老」 兩父子曾冷戰數日

父子相伴十七年，一直相處融洽，黃強從沒強求榮孝讀大學，他翻找記憶裏所有線索，覺得一切轉變，發生在榮孝中三那年。

當時社會氣氛緊張，兩父子有一次在家中討論時事，期間榮孝一時激動，脫口斥責父親是「廢老」。

「廢老」兩字，刺痛了黃強，他坦言：「我唔明咩叫廢老，淨係覺得佢呢句說話好大侮辱性，同佢鬧得好大聲 。」兩父子因此冷戰了三四天，後來榮孝主動向他道歉，此後二人不再談時事。

黃強與兒子曾在家中討論因時事爭吵，曾經冷戰數日。（黃寶瑩攝）

爭吵過後兒子突發奮讀書躍升全級前茅 事後驚覺為反常警號

幾乎在同一時期，榮孝的學業成績開始有所改變。

初中時，榮孝的成績只屬中游，老師在家長會曾向黃強直言：「咁樣嘅進度，好難追得上大學㗎啦。 」黃強看得開，反過來安慰老師：「我都知道佢唔讀得，我希望佢唔好學壞，讀到畢到業就算啦。」

但爭吵過後，榮孝減少打籃球，也謝絕了一些社交，突然發奮讀書，成績一躍至全級頭幾名，連老師也改口向黃強表示榮孝有機會升讀大學。

爭吵過後，榮孝突然發奮讀書，減少打籃球，也謝絕了一些社交。（黃寶瑩攝）

昔日的「好現象」成為今日的「壞現象」

當時黃強欣慰不已，以為兒子終於開竅。三年後回看，這份「發奮」卻成了他心中之痛，他想也許榮孝開始着重成績，所以DSE失利才會萌生死念？

「（發奮讀書）喺我心目中叫好現象，而家就覺得係壞現象囉，事後先估計到。無理由佢勤力讀書，我要話佢㗎嘛，唔為意啊。我就係話，家長佢好你要留意，唔好你又要留意，如果太反常。」

黃強認為家長如發現子女變得反常，不論是好是壞，都要提高警覺。（黃寶瑩攝）

痛失獨子生活崩潰 為兒出書成唯一寄託

兒子走後，黃強的世界陷入了混亂與崩潰。悲痛中，為兒子出版《虛無人》成為黃強唯一寄託，他本打算動用退休金，無論如何都要把書印出來。他在社工和老師協助下，輾轉聯絡上藍藍的天出版社，並將遺稿交予編輯參詳。

出版社編輯伍自禎看過原稿後深受感動（出書過程見另稿），決定由出版社全數承擔出版費用，替這位少年出版這部未竟之作。

黃強自言，為榮孝出版《虛無人》是人生唯一寄託。（黃寶瑩攝）

在《虛無人》中，榮孝以一個少年的視角，窮究生命的本質，字裏行間談及尼采、卡繆，也提到作家杜斯妥也夫斯基的作品，並反覆詰問：人在世間究竟為什麼而活？如果世間的一切終歸於虛無，人類究竟為何要繼續生存下去？每一個都是哲學大哉問。

黃強坦言，榮孝生前喜歡與他談論美食和日常生活，從沒討論過高深的哲學問題。如果時空可以倒流，若兒子拋出這些問題時，他會如何回答？

黃強坦言：「順其自然，向前看。因為可能我哋嗰一代讀書少啦，我哋無咁大願望㗎，求其過到啲生活，有屋住吃飽飯就算嗰種。」

黃強認為人生要順其自然，向前看。（黃寶瑩攝）

逝世三周年攜書故地悼念 七旬父告白：我愛你，書已出咗

《虛無人》終於出版了，黃強完成了兒子最後的託付：「兩個字開心，放下心頭大石，無其他嘢喎。」他坦言，最初只想為兒子出書，沒有讀者也沒所謂；但當收到實體書後，他又盼望能多些人閱讀這本書，了解兒子的看法，「有人肯睇我已經開心㗎啦 。」

黃強收到實體書後，又盼望能多些人閱讀這本書，了解兒子的看法。（黃寶瑩攝）

2026年7月19日，榮孝離世三周年的忌日。

黃強買了一束鮮花，帶著剛出版的《虛無人》實體書，到啟業邨啟樂樓樓下悼念榮孝。他站在那裡，向榮孝說了一句：「我愛你，你本書我已經幫你出咗啦。」

黃強向記者表示，不管將來要花多少時間，他一定要把《虛無人》看完：「我睇吓要花幾長時間消化呢本書，我嘅消化就係要睇落去，可能要睇幾次先明 。」

2026年7月19日，黃強買了一束鮮花，帶著剛出版的《虛無人》實體書，到啟業邨啟樂樓地下悼念榮孝。（藍藍的天出版社圖片）

黃強以一束鮮花及一本《虛無人》實體書悼念榮孝。（藍藍的天出版社圖片）

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