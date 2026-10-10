自殺者家屬｜遺屬承受不被理解哀傷　難抵污名冷眼　社區支援一覽

每宗自殺事件背後，失去的往往不只一條生命。有學者研究指出，一名自殺者足以為至少6位親友帶來心靈創傷。而自殺者家屬往往承受著常人難以想像的自責，甚至在社會上會被污名化。以《虛無人》作者黃榮孝的父親黃強為例，他經歷了喪子之痛，但有街坊卻無端揣測他「害死個仔」，令黃強痛苦難堪。

深耕自殺研究逾廿載的學者表示，加強公眾教育是徹底破除污名化的關鍵。其實自殺者家屬在復原路上，並非只能獨自摸索。目前本港已有機構，專門針對自殺者家屬開展了支援項目，可以提供專業心理輔導。



《虛無人》作者黃榮孝的父親黃強為例，他經歷了喪子之痛，但有街坊卻無端揣測他「害死個仔」，令黃強痛苦難堪。（黃寶瑩攝）

有「美國自殺學之父」之稱的史奈德門（Edwin Shneidman）教授曾指出，一名自殺者，足以為身邊 6至30位親友帶來心靈創傷。以現時本港每年約有 1,000 人自殺，即每年至少有 6,000 至 3 萬名親友受影響；歷年來，隱蔽在社區深處的受創者恐已數以十萬計。

與一般生老病死等自然離世相比，自殺者家屬心中往往有許多鬱結、疑惑、內疚與自責，甚至會萌生自殺念頭。香港大學社會工作及社會行政學系副教授兼認可註冊臨床心理學家黃蔚澄指出，遺屬除了自責，往往承受著「不被理解的哀傷」，以及社會對自殺的污名。正如黃強受訪時提到（見另稿），他曾被街坊以異樣眼光打量，甚至被無端揣測是他「害死個仔」，這些外界的指責，會令家屬不願開口傾訴。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授兼認可註冊臨床心理學家黃蔚澄指出，遺屬除了自責，往往承受著「不被理解的哀傷」，以及社會對自殺的污名。（黃寶瑩攝）

黃蔚澄強調，污名化可分為自我污名（Self-stigma），也可以是外界給予的污名，加強公眾教育是破除污名的關鍵，唯有讓大眾理解精神健康困擾及自殺行為是由複雜因素促成，絕非任何單一原因所致。

他特別提醒，痛失至親後感到悲慟是正常心理反應，但若持續逾12個月仍未平復，並伴隨持續鬱鬱寡歡、對事物失去興趣，甚至萌生輕生念頭，便極可能已演變成臨床抑鬱症，需要格外留神，及早尋求專業介入。

1. 「生命熱線」——「釋心同行」計劃

「生命熱線」設有賽馬會「釋心同行」計劃，為自殺者親友提供專業輔導及益友服務，協助他們走出喪親哀傷。2014年起，與衞生署轄下三間公眾殮房共同推行先導計劃，建立一個自殺者親友個案轉介系統，讓機構在自殺者離世初期接觸其家屬，及早提供專業的哀傷輔導服務，讓陷入哀傷情緒的家屬獲得適時支援。

計劃透過「同路人互助小組」及活動，促進同路人之間的分享，釋放心中鬱結；並建立自殺者親友互助網絡，以「過來人」的支援及「同路人」的分享，幫助一群經歷至親自殺離世的親友走出哀傷。

電話：2382 0000

詳細資料：https://www.spsbless.org.hk/

「生命熱線」設有賽馬會「釋心同行」計劃，為自殺者親友提供專業輔導及益友服務。

2. 香港撒瑪利亞防止自殺會——「活出彩虹服務」

香港撒瑪利亞防止自殺會的「活出彩虹服務」由社會福利署資助，主要幫助自殺者親友走出困境，讓同路人互相支持下，好好面對和適應新生活，達致助人自助的目標，攜手走出困境，重過正常生活。

服務會有一個為期6個月的跟進服務，讓他們得到陪伴及關懷。此外，亦會有小組形式進行，為自殺身故者親友舉辦的治療性小組，讓組員在互信和安舒的環境中分享經歷，並且學習處理情緒及走出傷痛。

專線電話：2341 7227

詳細資料：https://sbhk.org.hk/

香港撒瑪利亞防止自殺會的「活出彩虹服務」由社會福利署資助，幫助自殺者親友走出困境。

3. 醫衞局「情緒通」熱線18111

每日24小時的精神健康支援熱線，為受情緒困擾的人士（包括自殺者家屬）提供一站式情緒及精神健康支援，並因應個別來電者的需要提供服務資訊或轉介到適切的服務機構。

電話：18111

4. 「陪我講Shall We Talk」計劃

「陪我講Shall We Talk」是精神健康諮詢委員會自2020年7月起推行的精神健康推廣和公眾教育計劃，一站式網站、社交媒體專頁、電視及電台節目、線下活動等不同方式傳遞有關精神健康的信息，包括配合「世界防止自殺日」而推廣防止自殺的知識和技巧，以及相關求助的資訊。

詳細資料：shallwetalk.hk

「陪我講Shall We Talk」是精神健康諮詢委員會自2020年7月起推行的精神健康推廣和公眾教育計劃。

求助網站和熱線：

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「情緒通」精神健康支援熱線及WhatsApp ：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288