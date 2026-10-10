自殺者家屬｜聽遺言讀文稿感震撼　編輯預蝕本仍助出書：時代產物

2023年DSE放榜日，17歲少年黃榮孝在啟業邨墮樓輕生，留下一部小說《虛無人》，並在錄音遺言交代父親將書出版。只有小一學歷的父親看不懂文稿，對出書一事茫無頭緒，輾轉將遺稿交到出版社編輯伍自禎手上。伍自禎聽過榮孝的錄音遺言，明白出書原委；讀過文稿，更被字裏行間呈現的成熟所震撼，認為這作品是「一個時代的產物」。

明知出版《虛無人》注定蝕本，伍自禎仍全資接下託付，堅持原稿照出以尊重少年最真實的思索過程。他過往出版過多本有關生死議題的書，見過不少自殺者家屬有口難言，深知社會上有太多隱蔽創傷苦無出口。他認為出版業其實肩負起社會責任，「一本書可以有正能量，可以有負能量，負能量係可以照出㗎」。



伍自禎聽過榮孝的錄音遺言，明白出書原委；也讀過文稿，被字裏行間呈現的成熟所震撼。（黃寶瑩攝）

藍藍的天出版社編輯伍自禎回憶最初接觸到《虛無人》的經過——是一名老師主動聯絡，說正在幫一個學生整理文稿，相約見面討論有沒有出版的可能，並指作者的爸爸也會出席。他當時心中嘀咕：既然是學生想出書，為何作者本人不來，反而由父親代為出面？

直到三人見面，黃強才交代兒子在2023年DSE放榜日墮樓輕生，而兒子的遺言正是希望將小說出版，黃強更讓伍自禎聽那段錄音遺言。伍自禎形容遺言如同深宵DJ節目，說話的人很成熟：「好深情，好感動，然後佢講返佢哋兩個人生活，最主要都係多謝爸爸，佢話唔會怪佢（黃強）任何嘢，亦都希望爸爸唔好怪佢咁樣嘅抉擇等等，其實聽完之後好心噏，太可惜啦，見到一個人咁樣結束咗自己嘅生命。」

當下，伍自禎沒有立即答應出版，只是將稿件帶走研究。

當翻開榮孝的稿件，字裏行間的成熟，震撼了這位資深出版人。

伍自禎表示會面當日並無立即答應出版，只是將稿件帶走研究。（黃寶瑩攝）

讀遺稿想起《少年維特的煩惱》 指作品是「時代的產物」

這本書的內容在小說與哲學隨筆之間不斷切換，反覆剖析尼采、卡繆，以及杜斯妥也夫斯基的思考，字字句句都在追問一個核心命題：人究竟為什麼活著？

這部《虛無人》，令伍自禎想起年輕時讀的《少年維特的煩惱》，他認為撇除文學表達的形式，其實兩本書有不少相似的地方，例如呈現了一個少年在成長中的所思所感，尤其是如何看待人生、如何去追求人生的意義等。

伍自禎看見的，不僅是一個少年的狂想：「呢個係一個時代嘅產物嚟，佢喺成長當中嘅身體變化、感情嘅變化，再加埋呢個時代嘅變化，而撈出嚟嘅一樣嘢。我覺得呢本書除咗小說內容，其實更加睇到係代表一代人嘅成長。我覺得係非常值得出囉。」

伍自禎讀榮孝的遺稿時，想起《少年維特的煩惱》，認為作品是「時代的產物」。（黃寶瑩攝）

預計出版《虛無人》會蝕本 相信出版業肩負起社會責任

在香港出版一本書已屬不易，今次出版社負責所有開支，伍自禎預計將會蝕本，但過往的出版經歷告訴他，書本的價值從來不能只用銷量計算。

伍自禎以往出版過多本有關生死議題的書，其中一本是講述自殺者遺屬經歷的《遙遠的他》，他記得當時舉辦多場座談會，場場爆滿，有許多自殺者家屬出席。在座談會上，他看到不少平日壓抑著自己的自殺者家屬，第一次在陌生人面前痛哭，並訴說自身的感悟。

伍自禎出版過《留給最愛的說話──自殺者家屬未忘書》及《遙遠的他》，均與自殺議題有關。（黃寶瑩攝）

伍自禎引述研究指出，每宗自殺事件會影響身邊至少6個人，而香港每日都有人自殺，其實歷年來社會已累積了許多隱蔽創傷者，但苦無發洩渠道。他認為出版業其實是肩負起一種社會責任，「出版裏面有唔少成分應該顧及社會上嘅嘢，我覺得呢個題材係其中一樣，幾重要。」

伍自禎認為出版業肩負起社會責任。（李振邦攝）

堅持保留少年思索過程原貌 堅持原稿出版不刪改

決定出書容易，真正動刀編輯卻不容易。

伍自禎已非首次處理已故作者的遺稿，但以往的作者生前彼此相識，他大抵掌握對方的思路；然而面對榮孝，他完全陌生。他只能如偵探般，反覆向黃強了解榮孝的性格，向老師了解其在校動態，甚至委託老師向榮孝的朋友收集一些記憶片段，試圖拼湊出少年的輪廓。

至於文本上，伍自禎表示除了修改明顯的錯字，其餘內容會原稿照出。在編輯審稿期間，團隊曾有疑慮，因榮孝對尼采、卡繆的理解及詮釋未必準確。但經商討後，伍自禎堅持原稿出版：「或者佢係理解錯，其實呢個就係文本裏面嘅一個元素。」他認為應著重呈現榮孝思索的過程、他所尋求的人生意義，以及他對事物的理解角度，「可以係理解錯誤，無人係成長當中所有嘢都係啱。」

伍自禎想保留榮孝思索過程的原貌，堅持原稿出版。（李振邦）

《虛無人》描繪世上三種人 編輯指「負能量」書籍亦值得出版

伍自禎指，《虛無人》大概描繪了世上有兩種人：一種是隨波逐流、只顧吃喝玩樂的人；另一種是渴望追求人生意義，但最終覺得無奈而放棄。而榮孝則試圖創造出「第三種人」——虛無人，並在書中刻劃了虛無人的處世態度。

記者提到《虛無人》部分內容頗為消極，伍自禎有另一番解讀。他指出，雖然榮孝最終選擇輕生，但《虛無人》其實是榮孝15、16歲時的創作，當時他仍在探索和消化不同哲學家的思想，內容更多是他對世界與人生的叩問；就算字裏行間流露消極迷茫，也不應將這部作品當作走向絕路的「告別遺書」。他坦言：「一本書可以有正能量，可以有負能量，負能量係可以照出㗎，唔代表每一本書都一定係要正能量。」

伍自禎認為即使是「負能量」的書籍亦值得出版。（李振邦攝）

小心編輯梳理 加學者文章 書末附情緒支援資料

儘管如此，團隊也擔心在這背景下，有讀者產生共鳴引發模仿效應，他們曾與社工、學者討論過，但始終沒有一致結論。伍自禎認為，關鍵在於如何透過編輯手法去梳理整件事。

翻開書本，首先是序言、「爸爸的話」及「老師的信」，正文亦加插了「同學的絮語」，伍自禎將榮孝的師長、好友的想法記錄，有特別的意思：「最重要係要講出，佢過咗身之後，佢身邊嘅人係點樣。如果佢唔過身，係咪仲有其他嘅選擇，以及對其他人嘅影響係點呢？其實可能你最直接嘅就係諗起你嘅親人，你身邊嘅朋友，其實好多人仲係關心你。 」

在全書結尾，伍自禎邀請研究自殺二十多年的香港大學學者黃蔚澄撰寫文章，從專業角度分析青少年自殺問題，並在書末附上完備的情緒支援與求助熱線。

伍自禎說：「其實有時候（人生）只差一線，如果呢一刻你唔係走上極端，下一刻你係咪可以創造一啲更加正面，又或者更加多意義嘅嘢。」

伍自禎將榮孝的父親、老師、好友的想法記錄，希望呈現自殺者親友所承受的創傷。（黃寶瑩攝）

除了文字編排，封面、封底及內頁插圖亦暗藏玄機。伍自禎透露，設計師讀畢原稿後，幾經推敲，決定不給予「虛無人」一個具體清晰的面貌，而是以若隱若現的抽象圖像勾勒輪廓。伍自禎解釋，單看封面是看不到人的形貌，要封面封底一齊看，完整的輪廓才浮現。內頁插圖在視覺上留白與朦朧，正呼應著人的內心深處，外人往往難以觸碰，他坦言：「呢個人係點㗎呢？真正嘅面目係點呢？你未必係睇得好清楚。」

伍自禎自言，在編輯和製作不同書籍的過程中，其實時刻都在自我反省，並學習做人的道理。出版《虛無人》期間，他亦反覆審視自己對人生意義的追求。他深信無論身處何種環境，即使面對困境，人也不應該輕言放棄；相反，正是在困苦之中，才能考驗自己是否有能力去扶持或影響身邊的人，「你應該係做一支蠟燭，唔係做一個黑暗嘅地方，呢個係我自己一向嘅宗旨」。

他續指，人在尋求人生意義的路上，難免會遇到挫折與令人沮喪的遭遇，但他強調：「我哋係要做佢嘅主人，而唔係做佢嘅奴隸囉，我哋應該要控制呢個情緒，尋求更加積極嘅人生。」

伍自禎自言，在編輯和製作不同書籍的過程中，時刻都在學習做人的道理。（李振邦攝）

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