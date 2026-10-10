自殺者家屬｜新世代多壓力　家長需同行與聆聽　學者教守門人三招

每年開學，青少年自殺個案頻現，坊間常輕率地為青少年貼上「抗壓力差」的標籤 。然而，深耕自殺研究逾廿載的香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄認為，新一代面臨全球競爭與本港學業的雙重壓迫，情緒受困原因錯綜複雜，不應輕易扣標籤；而青少年不論看似好或壞的轉變 ，有可能是微細的求救訊號，最需要家長實質的陪伴與同行。而聆聽者應少一點批判，學會「先處理感情，再處理事情」。



當悲劇發生後，自殺者家屬往往背負著「不被理解的哀傷」或被污名化。黃蔚澄強調，精神健康困擾及自殺背後成因極其複雜，絕非單一責任。社會應給予自殺者家屬或情緒受困者更多理解，社區多一個人擔當「守門人」，才能在困境中築起安全網。



香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄深耕自殺研究逾廿載，認為新一代面臨全球競爭與本港學業的雙重壓迫，情緒受困原因錯綜複雜。（黃寶瑩攝）

學童自殺率飆升 青少年雙重受壓 忌輕率標籤「抗壓力差」

每逢9月開學之際，青少年自殺個案頻現，令大眾關注。今年9月香港大學防止自殺研究中心公布2025年自殺數據，去年本港錄得976宗自殺個案，整體自殺率微跌，但15歲以下青少年的自殺率卻不跌反升，由同期每十萬人0.9宗增加至2.9宗，升幅達兩倍。黃蔚澄分析，由於該年齡層的自殺個案基數較小，當個案稍有增加，便會令該組別的自殺率大幅攀升。

黃蔚澄觀察到，開學前後學童自殺個案激增，與社交媒體引發的「模仿效應」（Copycat Effect）密切相關。然而，坊間常有聲音批評青少年「抗壓能力低」或「解難能力差」，他直言這種說法不盡不實，加上本港過往未有一個大型具持續性的青少年精神健康追蹤研究，故欠缺客觀數據支持。

他從宏觀角度分析，全球化競爭加劇與 AI 技術崛起，導致青年失業率上升，令他們對未來深感迷茫；香港本土學業壓力大，加上引進外來人才帶來的競爭，本港青少年正承受著學業壓力與前景不明的雙重壓迫，因此社會不能輕率為他們扣上「抗壓能力低」的標籤。

黃蔚澄認為坊間常批評青少年「抗壓能力低」或「解難能力差」的說法不盡不實，指全球青少年正同樣面對新世代困境。（黃寶瑩攝）

留意青少年的轉變 家長實質陪伴同行成最強後盾

談到防範自殺，黃蔚澄指出，自殺個案的「警號」（Warning Signs）核心在於「轉變」，不在於轉變的好壞。正如《虛無人》作者黃榮孝的父親黃強提到，兒子的轉變是突然發奮讀書，令他難以察覺異樣。黃蔚澄解釋，青少年有轉變正常不過，轉變不一定是負面的，有時也可以呈現為正向行為。

這並非代表家長要草木皆兵，黃蔚澄坦言：「有時又唔可以將全部責任放晒喺家長身上，家長自己都有生活。生一個小朋友出來，你有責任要關心佢，但都要關心自己。」他提醒，青少年需要家長實質的陪伴與同行，即使家長工作繁重，亦要花時間與子女相處，他讚揚黃強作為父親已十分稱職。

青少年處於尋求自我認同的階段，對生命意義乃至生死議題感到好奇，實屬正常，黃蔚澄籲家長毋須過度緊張。（黃寶瑩攝）

針對《虛無人》內容圍繞哲學思考與探討生死，黃蔚澄認為，青少年處於尋求自我認同的階段，對生命意義乃至生死議題感到好奇，實屬正常：「究竟呢個世界係點樣發生、究竟自己生存喺呢個世界係為咗咩……如果唔諗，我覺得先唔正常。」他續指，青少年想了解「生」，自然會探究「死」，成年人亦然，勸籲家長毋須過度反應。

當發現子女創作或談論相關題材時，他建議家長或老師應保持開放態度傾聽及了解其想法，毋須急於貼上「他要自殺」的標籤。

僅一成學生主動求助 AI改變青少年傾訴習慣 是新一代常態

隨著AI智能普及，不少青少年習慣與AI對話，減少與真人溝通。黃蔚澄分析，AI 能精準分析使用者的用語習慣，提供極具同理心與認同感的反饋，對用家而言極具吸引力。儘管「不與真人聊天」看似令人擔憂，但黃認為這已是新一代生活常態。

黃蔚澄團隊現正研發一個AI聊天室，當使用者在對話中提及自殺或抑鬱時，系統能即時運用「認知行為治療」對答，給予適當引導。黃蔚澄認為，新一代不再跟真人聊天或是一個趨勢，但AI有可能打破青少年求助他人的障礙，因青少年會向外尋求協助的意欲很低。

隨著AI智能普及，不少青少年習慣與AI對話，黃蔚澄團隊現正研發一個AI聊天室，當使用者在對話中提及自殺或抑鬱時，系統能即時運用「認知行為治療」對答，給予適當引導。（黃寶瑩攝）

黃蔚澄引述其團隊涵蓋4,000名中小學生的調查研究指出，面對困境時，僅約9%學生會主動尋求協助，他嘆指：「喺AI出現前，佢哋甚至連開口嘅意欲都無。」因此，哪怕最初只是向AI傾訴，只要青少年「肯講」，就是好現象。他相信只要青少年習慣表達及傾訴，日後若AI無法滿足其需求時，他們亦有機會轉向真人求助，相信亦是一個好結果。

自殺者家屬最想了解親人尋短原因

而當悲劇發生後，社會最需要關注的是自殺者家屬。黃蔚澄於2023年開展心理剖析研究時發現，幾乎所有受訪自殺者家屬參與研究的首要目的，都是了解親人尋短的原因。

「大家都很想知道原因。」黃蔚澄說，即便親人留遺書寫明欠債或學業問題，家屬仍會反覆追問「點解唔早啲同我講？」或「我係唔係可以做得更好？」他指出，自殺原因複雜，往往沒有單一原因，家屬執著於追尋原因的過程，其實也是尋求內心平靜與「自我慈悲」的必經之路。

大部分自殺者家屬均希望尋找親人尋短的原因，黃蔚澄指家屬能藉此減輕哀傷。（黃寶瑩攝）

承受不被理解的哀傷 「污名化」添壓力 籲勇於傾訴

相對於一般死亡個案，自殺者家屬往往承受著「不被理解的哀傷」。黃蔚澄指，家屬除了自責外，亦要面對「自我污名」及社會的「污名化」，例如當離世親人為精神病患者，家屬擔心被外界標籤、被鄰里親友指責，令他們更難開口傾訴。正如黃強提到（另見稿），他曾被街坊用異樣眼神打量，甚至有人認為是他「害死個仔」，令他壓力倍增。

他強調，加強公眾教育是破除污名的關鍵，讓大眾理解精神病及自殺行為是由多個複雜因素促成，絕非單一責任。

持續哀傷或演變成抑鬱症 需要格外留神

黃蔚澄提醒，失去至親後感到哀傷是正常反應，但若持續逾12個月仍無法平復，並伴隨鬱鬱寡歡、對事物失去興趣，甚至萌生輕生念頭，便有可能演變成抑鬱症，需要格外留神。

黃蔚澄與香港撒瑪利亞防止自殺會有共同研究計劃，用了10年時間持續跟進自殺者家屬，探討他們的生活變化。研究顯示，在專業人士協助下，家屬「肯講件事出嚟」，能夠邁向創傷後成長（Post-traumatic Growth），不僅可撫平自身的創傷，更可為社會帶來轉變。

過去黃蔚澄曾出版兩本有關自殺者家屬的書籍，其中《遙遠的他》是他和香港撒瑪利亞防止自殺會的研究計劃，耗逾10年時間跟進自殺者家屬，探討他們的現況及生活變化。（黃寶瑩攝）

學會「積極聆聽」 掌握「守門人」三部曲成為同行者

要陪伴自殺者家屬或情緒受困者走出陰霾，黃蔚澄強調「同行」重於「安慰」。同行者應多聆聽，以非批判性的方式分析事件，因許多家屬因擔心社會眼光而產生「自我污名化」，不敢向外傾訴。

黃蔚澄亦樂見每年設有「世界精神健康日」，以及「陪我講Shall We Talk」等心理支援服務，現時教育局亦將「三層應急機制」擴展至小學四年級至六年級。

黃蔚澄強調，要讓大眾理解精神病及自殺行為是由多個複雜因素促成，故此加強公眾教育是破除污名的關鍵。（黃寶瑩攝）

至於如何成為同行者，黃蔚澄認為最重要的是「積極聆聽（Active listening）」，他坦言：「香港人好忙，經常習慣處理事情，再處理感情。」但心理輔導的原則是「先處理感情，再處理事情」。他提醒：「有時唔係每件事都需要答案，有時安撫咗自己嘅情緒，自己慢慢就會有答案。」

黃蔚澄表示，每個人都可成為「守門人（Gatekeeper）」，及早識別及支援處於困境的人。他強調，成為「守門人」不需要高深的專業技巧，只需掌握三個步驟：

第一， 主動撥出時間與空間去關心對方；

第二， 若察覺異樣，鼓起勇氣直接詢問對方是否有自殘或自殺念頭；

第三， 陪同對方尋求社區中的專業資源。

他認為專業人士無法全天候陪伴在側，唯有身邊每一個願付出時間的「守門人」，成為彼此的同行者。

專業人士無法全天候陪伴在側，黃蔚澄希望當大家都成為「守門人（Gatekeeper）」，就能及早識別及支援處於困境的人。（黃寶瑩攝）

求助網站和熱線：

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「情緒通」精神健康支援熱線及WhatsApp ：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288