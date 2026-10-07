富泰邨女童｜專家稱「訓練」不當惟勿過早扣虐兒標籤　社署應介入

屯門富泰邨女童手持兩大袋啤酒回家事件引起全城關注，大家關心的是女童身心健康，也關心這個家庭到底誰來協助？



女童父親今日（7日）解釋，女童手持兩大袋啤酒做法是為了「訓練女兒肌肉」，退休社工、家庭及親子教育工作者司徒漢明受訪時指，啤酒重量顯然遠超女童負荷，絕非恰當訓練方法，但難憑一段片段斷定父親虐兒，「佢可能係唔恰當，唔代表係想虐待佢（女童），可能係認知上有偏差，咁要教返佢（父母）。」



司徒漢明認為，社署有必要介入這個家庭，全面評估家庭生活狀態，例如了解一家五口的實際起居，評估父母是否具備足夠的照顧及情緒管理能力，但不認同現階段就由社署接管女童，認為社署應先介入全盤評估這個家庭，再作判斷。



今早學校社工登門家訪。（黃學潤攝）

兩大袋啤酒重量顯然已遠超出女童的能力

對於涉事父親聲稱讓女童拎兩大袋啤酒是為了「訓練女兒肌肉」，司徒漢明認為父母訓練子女的初衷無可厚非，但強調方法是否恰當才是關鍵所在。

司徒漢明分析，訓練必須建基於孩子的年齡與個人發育進度，如根據片段的情況，兩大袋啤酒的重量顯然已遠超出女童的能力。他認為，若負荷過重，非但談不上訓練，反而會帶來實質的身體損傷，如傷害到筋骨，更會影響日後發展。他認為這個做法必須檢討。

他指出，正確的訓練必須採取「循序漸進」的原則。若父親真心想鍛鍊女兒體格，可考慮將重量減半，視乎其適應能力逐步增加，按部就班。

涉事女童（白衫）與父母及弟妹在住所內見記者。（黃學潤攝）

難憑一段影片定性虐兒 過早標籤恐致家長退縮 或走向另一個極端

面對網上一面倒斥責父親虐兒，司徒漢明認為社會亦應保持克制，「好難單憑一條片段，就去判斷佢虐兒，咁樣好容易標籤佢係虐兒爸爸……佢可能係唔恰當，但呢個唔恰當，唔代表係想虐待佢（女童），可能係認知上有偏差，咁要教返佢（父母）」

司徒漢明指，公眾若過早扣上「虐兒」標籤，有可能會有適得其反的效果，因為家長承受排山倒海的壓力、他們很可能會產生退縮心理，日後管教上處處有所顧忌，結果反而少做了身為父母應有的管教責任，令家庭走向另一個極端。

他強調，要客觀判斷是否存在虐兒，必須審視該家庭長期的生活狀態、照顧模式及是否有持續性的虐待行為，而非僅憑一段影片。

社署應介入了解家庭背景及父母照顧及情緒能力

涉事家庭今日受訪時指，一家五口領取綜援，涉事11歲女童患有ADHD、其9歲胞妹有閱讀障礙，2歲弟弟有發展遲緩；母親曾有酗酒問題，正努力戒酒。司徒漢明指出，社署現階段有必要介入這個家庭，全面評估家庭生活狀態，例如了解一家五口的實際起居，評估父母是否具備足夠的照顧及情緒管理能力。

司徒漢明坦言，若父母自身問題也未能處理，亦未必能好好照顧三名SEN孩子。至於父親管教子女的問題，司徒漢明認為可由專業社工提供指導，矯正教養觀念，協助他們掌握正確的知識。

身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

反對社署現即接管子女 應先給予空間 讓社署評估再判斷

有部分網民不值父親所為，主張社署應接管女童，司徒漢明對此表示不同意。他直言，要社署接管要考慮很多因素，不能僅憑一段影片就推論是虐兒，這做法過於極端。他坦言：「如果貿然單憑因為一段片段就採取咁激進嘅行為(接管)，好坦白講香港有70-80%家庭要接管啦喎，行出街你見到有父母嬲起上嚟鬧佢(子女)，如果你畀人拍到有機會虐待兒童，咁係咪要接管佢家庭？」

司徒漢明理解公眾有心關注兒童的成長，但切勿將事件推得太極端，「管教仔女係一門學問，唔係一件簡單嘅事」，否則只會好心做壞事，目前最恰當的做法是給予空間，讓社署完成全面評估後再作客觀判斷。