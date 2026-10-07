富泰邨女童事件管浩鳴稱處虐兒臨界點　社署認為有需要可申保護令

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」周二（6日）流傳一段影片，顯示一名穿校服的女童孭着破爛書包，手持兩大袋啤酒，彎腰拖行非常吃力；同行父親冷眼旁觀，年幼的弟妹亦愛莫能助。事件引起各界關注，紛紛擔心女童的身心健康。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴認為事件可能構成虐兒，形容是處於虐兒臨界點，認同警方繼續跟進，社工及校方亦應介入事件，他說：「一百個家長都唔會咁做，得佢一個家長咁做，咁就係問題。」



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

立法會議員管浩鳴。（資料圖片/梁鵬威攝）

管浩鳴認為，該名女童拿兩大袋啤酒事件，雖然不是明顯虐兒個案，但可能構成虐兒，形容是處於臨界點，「不能當無件事」，認同警方採取跟進行動。他續指，女童當時所拿着的啤酒重量，即使成年人提起來亦相當吃力、「未必拎得郁」，而且女童正在發育，提大量啤酒或損害其脊骨，他認為：「一百個家長都唔會咁做，得佢一個家長咁做，咁就係問題」。

至於警方為何後來改循虐兒方向跟進，管浩鳴估計，由於事件屬較「擲界」情況，女童身體沒有明顯傷痕，他相信警方登門了解後，需要審慎考慮情況，社署亦需要時間向鄰舍進一步了解事件，屬個別情況抑或長期行為，才能作出跟進行動。

管浩鳴又認為，社工及學校應介入事件勸誡其父母，如果情況沒有改善，可以考慮用法律介入，社署認為有需要的話亦可申請保護令。