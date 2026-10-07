富泰邨女童｜3姊弟各有發展障礙　長女曾患川崎症　醫生詳解症狀

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（6日）流傳一段影片，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，其破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手亦各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，繼父一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助。父母聲言事件純屬誤會，警方今午（7日）以涉嫌虐兒拘捕兩人。女童母親曾透露，長女年幼時曾有川崎症，其後被發現專注力不足及過度活躍；次女有讀寫障礙，幼子則發展遲緩。



兒科醫生伍永強接受《香港01》電話訪問時表示，川崎症是一種5歲以下幼童的全身性中小型血管發炎疾病，若未及時就醫，嚴重可引致冠狀動脈變形，留下長遠後遺症。至於三姊弟各有發展障礙，他認為家庭教育及環境同孩童成長尤其重要；如家長發現子女在身心發展方面出現問題，應盡早通知醫生及與學校保持緊密聯繫，以調整日後的學習需要。



涉事女童（白衫）與父母及弟妹在住所內見記者。（黃學潤攝）

川崎症嚴重可致心臟疾病 幼童出疹高燒多日要留意

伍永強指，川崎症是一種較為嚴重的炎症，主要影響5歲以下幼童的全身性中小型血管。免疫系統抵抗疾病會引發炎症，身體會釋出抗體，如「軍隊」般打倒病原體，「我哋出『軍隊』嘅力量就係比對敵人有幾犀利。川崎病目前嘅理論就係，一啲好小嘅毛病，但是就出咗『原子彈』，令到身體引起好嚴重嘅發炎反應。」

由於全身器官均有血管，該病會令各個系統出現問題，其中最常見且嚴重的，便是冠狀動脈，因為其所承受的壓力較大。若冠狀動脈嚴重發炎而致變形，有機會影響心臟負荷能力，造成長遠的後遺症及後天心臟病。

他續指，川崎症臨床急性病徵，通常為幼童連續高燒超過5日，伴有出疹、眼睛、嘴唇發紅等，但部分病徵屬非典型，持續時間較短且未必一併出現。臨床上有不少病會令幼童發燒出疹，如「玫瑰疹」，但該病出疹後便會退燒，因此如發現幼童出疹，且高燒達攝氏39度以上多日，家長宜盡快帶其就醫。伍指，一般在5至7天內及時治療，便能降低冠狀動脈出事的風險。

川崎症非遺傳病不具傳染性 東方人發病率較高

目前醫學界尚未完全釐清川崎症的確切成因，僅知該病不具傳染性、並非遺傳病、一般只會病發一次，且東方人發病率較高。若診斷後證實對冠狀動脈和心臟沒有影響，一般不需要長期覆診，否則或需每年做超聲波檢查心臟。外國建議，康復小童做劇烈運動前，宜先檢查心肺功能能否負荷。至於案中女童其後被發現專注力不足及過度活躍，伍永強相信兩者無直接關聯。

身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

三姊弟各有發展障礙 或缺乏足夠照顧

至於涉事家庭9歲次女有讀寫障礙，2歲幼子發展遲緩，是否與母親酗酒陋習有關。伍永強指，幼童大腦發展、學習等能力正常，均建基於一個健康的家庭，且成長初3至4年尤為關鍵。如果家長酗酒、家庭常有爭執，關係維繫得較差，對小童的照顧自然不太足夠，「大腦發展同性格唔純粹由遺傳因子決定，唔係天生出嚟就係咁。」他亦指，成癮有遺傳傾向，但並非必然發生。

「講真佢係一個教育嘅問題，唔係純粹醫學問題，當然醫生可以幫手診斷，但就算知有咩問題，唔係有啲藥食咗就好返。」伍永強指出，以專注力不足及過度活躍為例，小童2、3歲時普遍「坐唔定」，但若到幼稚園後期甚至小學仍未能集中，家長便要多加留意，並要與學校保持緊密溝通，以調整學習需要。至於發展遲緩，家長宜記錄幼童的發展里程，包括其各年齡階層在體能、語言等方面表現，及時發現其落後或異常之處，應盡早與健康院醫生交代情況。

醫生籲及早發現、評估及跟進

衞生署兒童體能智力測驗中心會為懷疑在成長發展過程上出現問題的12歲以下兒童，提供全面的綜合評估和診斷服務，包括大小肌肉發展、語言溝通能力、社交技巧等，以評定他/她能否就讀普通學校，抑或需要上特殊教育需要課程，或甚需要轉到特殊學校。伍永強表示：「如果家長頭嗰幾年追得緊啲，有好多嘢其實追得到，但miss（錯過）咗個階段，遲下就會好難，因為大腦嘅神經已經駁實晒，你叫佢再由頭訓練就難好多......家長越係多啲留意，越係多啲關心，越早發現，總係好過遲。」

指「拎啤酒練肌」說法牽強 宜交社工跟進

對於女童繼父聲要女兒拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，伍永強認為解釋較為牽強，指訓練可循體育方式進行。他亦指此類個案宜交由社工跟進，以了解家庭環境或教育是否存在困難，並就教導方式提供建議。