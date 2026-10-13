有片｜慈正邨單位疑充電器過熱起火 男住戶燒傷面 250人疏散
撰文：凌逸德
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今日（13日）清晨5時44分，警方接獲慈正邨正安樓多名住戶報案，指上址一個單位起火。單位陷入火海冒出濃煙，有居民報稱連同3隻貓咪被困。消防及警方到場救援，23分鐘後將火救熄，起火單位一名男住戶燒傷面，由救護員敷上敷料送院，事件中約250名住戶疏散。警方稱，經初步調查，相信是外置充電器過熱起火。
現場消息稱，姓莊傷者（70歲）三代共4人同住，其他家庭成員無恙。由街坊提供片段可見，事發時該單位內燒起熊熊烈火，響起火警鐘，有人大叫「火燭呀」、「着火呀」。
涉及外置充電器（俗稱尿袋）的火警時有發生，上周五（9日）停泊在長沙灣元州街的一部有線新聞採訪車，車內即有外置充電器起火。27歲姓陳男攝影師燒傷手和臀部，脫皮紅腫，送院治理。
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專家教路：尿袋日常保養與安全使用貼士
消委會於今年中曾實測巿面上15款「尿袋」，並提供延長外置充電器壽命及確保安全的保養指引：
最佳電量維護：日常使用無需等電池完全耗盡才充電，建議電量保持在20％至80％之間。充滿後應盡快拔除電源。
長放注意事項：如需長期閒置，應把電量充至約60％，並存放在陰涼乾爽處。
避免過度快充：長期頻繁地以高功率進行快速充電會增加發熱，長遠可能縮短電池壽命。
危險警號即停用：若發現外置充電器出現電池膨脹、外殼變形、異常高溫或充電不穩定，應立即停止使用。
正確回收：棄置舊充電器時，應先在接口貼上膠紙以防短路，並放入專用的充電池回收箱。