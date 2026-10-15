有線採訪車尿袋起火｜ARGO：預防性停售型號TFC10外置充電器

上周五（9日）上午11時許，長沙灣元州街165號對開發生火警，一輛屬於有線新聞的採訪車，車內有外置充電器（俗稱尿袋）起火。一名27歲姓陳男攝影師燒傷，手、腰腿近臀位置，由救護車送往明愛醫院治理。人員經初步調查，相信該外置充電器短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。事主清醒被送往明愛醫院治理。



涉事外置充電器品牌argo透過社交媒體帳號「argo.hongkong」發表聲明：「有關較早前電視台採訪車外置充電器起火事件，本公司深表關注，並向傷者致以深切慰問。本公司即日起預防性停售型號TFC10外置充電器，並於涉事充電器的所有批次中抽取樣品送交第三方專業機構檢測，同時全力配合相關部門調查。」

argo發出聲明，指會配合調查。

傷者左邊臀部及左手燒傷致脫皮。（讀者提供）

據了解，電視台一行3人，包括兩名攝影師及一名司機；其中一人落車工作，留下司機和肇事攝影師在車上。攝影師手持「尿袋」為手機充電，但期間「尿袋」突然起火。攝影師大驚，由身旁司機為他解開安全帶，落車後再由途人協助撲救火種；消防員到場將火救熄。

照片可見，攝影師左邊腰近臀部、左手均燒傷致脫皮，長褲位置燒毀穿大洞，座椅亦告焚毀，可見火勢不小。

有線新聞採訪車內的叉電器着火。（翁鈺輝攝）

客貨車的前座座椅燒爛。（翁鈺輝攝）

「尿袋」事後被放在地上。（翁鈺輝攝）

專家教路：尿袋日常保養與安全使用貼士

消委會於今年中曾實測巿面上15款「尿袋」，並提供延長外置充電器壽命及確保安全的保養指引：

最佳電量維護：日常使用無需等電池完全耗盡才充電，建議電量保持在20％至80％之間。充滿後應盡快拔除電源。

長放注意事項：如需長期閒置，應把電量充至約60％，並存放在陰涼乾爽處。

避免過度快充：長期頻繁地以高功率進行快速充電會增加發熱，長遠可能縮短電池壽命。

危險警號即停用：若發現外置充電器出現電池膨脹、外殼變形、異常高溫或充電不穩定，應立即停止使用。

正確回收：棄置舊充電器時，應先在接口貼上膠紙以防短路，並放入專用的充電池回收箱。