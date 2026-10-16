海關屯門搗冒牌硬碟工場拘6人檢$5000萬貨　揭二手翻新貼標籤轉售

海關在屯門搗破冒牌硬碟加工工場及儲存倉，檢獲約6,800個懷疑冒牌硬碟，市值約5,000萬元；另搜出2萬個有待加工的硬碟。行動中拘捕6人，包括冒牌集團的內地主腦及加工工人。海關相信行動已瓦解涉案集團，更揭發其工場內設浴室、睡眠區、煮食區等，讓成員足不出戶地全天候處理冒牌硬碟。部分被捕人將被落案起訴，明日（17日）提堂。



海關搜查屯門多個懷疑冒牌硬碟加工工場及儲存倉，檢獲約6,800個懷疑冒牌硬碟，市值約5,000萬元；另搜出2萬個有待加工的硬碟。（海關fb直播截圖）

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任康恩表示，海關早前經深入調查，鎖定一個位於屯門、懷疑供應冒牌硬碟的集團。進一步調查後，發現有本地貨車司機涉嫌協助集團運送冒牌硬碟，穿梭到區內數個工廈單位。

海關搜查屯門多個懷疑冒牌硬碟加工工場及儲存倉，檢獲約6,800個懷疑冒牌硬碟，市值約5,000萬元；另搜出2萬個有待加工的硬碟。圖為涉案加工工場。（海關fb直播截圖）

調查顯示，集團會先購入大批二手硬碟，送到旗下加工工場，用除膠劑等物品移除硬碟上原本的標貼，再用硬碟專用的電子設備格式化二手硬碟，並確保加工後的硬碟可正常運作，最後貼上正牌硬碟的標籤及裝入防靜電袋，偽裝成全新正貨硬碟出售，企圖在商業交易中蒙混過關。

海關搜查屯門多個懷疑冒牌硬碟加工工場及儲存倉，檢獲約6,800個懷疑冒牌硬碟，市值約5,000萬元；另搜出2萬個有待加工的硬碟，相信工人會用硬碟專用電子設備，格式化二手硬碟後，貼上正貨標籤扮成真貨出售。（海關fb直播截圖）

海關見時機成熟，昨日（15日）突擊搜查屯門區內5個工廈單位，包括兩個懷疑冒牌硬碟加工工場，以及3個懷疑冒牌硬碟儲存倉，合共檢獲6,800個懷疑冒牌硬碟，市值約5,000萬元；另檢獲2萬個有待加工的二手硬碟，相信若犯罪集團成功將它們改頭換面，將可獲取非常豐厚的利潤。

海關搜查屯門多個懷疑冒牌硬碟加工工場及儲存倉，檢獲約6,800個懷疑冒牌硬碟，市值約5,000萬元；另搜出2萬個有待加工的硬碟。（海關fb直播截圖）

關員搜查期間，發現冒牌硬碟加工工場被劃分成不同區域，包括貨物暫存區、硬碟加工區及格式化區、睡眠區和煮食區，並設有洗手間及浴室，相信除可令集團成員足不出戶地全天候處理冒牌硬碟外，亦可大大減低成員在公眾地方出現、被海關發現的風險。

海關搜查屯門多個懷疑冒牌硬碟加工工場及儲存倉，揭發工場被劃分為多個區域，包括貨物暫存區、硬碟加工區及格式化區、睡眠區和煮食區，以便冒牌集團成員足不出戶地全天候處理冒牌硬碟。（海關fb直播截圖）

行動中海關拘捕5男1女（31至59歲），當中一人為協助運輸的本地司機；其餘5人均為內地人，包括一名主腦，以及4名懷疑參與冒牌硬碟加工的工人。海關相信行動已瓦解一個供應冒牌硬碟的集團，截斷其供應鏈及加工鏈。

全部被捕人正被扣查。康恩稱，當中有人會被暫控一項「為售賣或商業用途而管有冒牌物品」及一項「違反逗留條件」罪，明日（17日）在沙田裁判法院提堂。海關正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

海關搜查屯門多個懷疑冒牌硬碟加工工場及儲存倉，檢獲約6,800個懷疑冒牌硬碟，市值約5,000萬元；另搜出2萬個有待加工的硬碟。海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任康恩交代案情。（海關fb直播截圖）

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網站，以免購入冒牌或侵權物品；若對產品真偽有懷疑，應該向相關商標持有人或代理商查詢。

售賣冒牌物品為嚴重罪行，根據《商品說明條例》，任何人偽造商標、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。