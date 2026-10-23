朱振國出殯．直播｜長沙灣警署道別儀式完結　靈車將駛往浩園

警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年割傷頸部而慘成植物人。他躺臥病床21年後，於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。昨晚（22日）家屬在紅磡世界殯儀館為朱振國設靈，警務處今日（23日）為朱振國舉行最高榮譽喪禮，遺體將安葬浩園。喪禮將於早上10時半在紅磡世界殯儀館舉行，其後在長沙灣分區警署進行道別儀式，安葬儀式下午約12時半舉行。《香港01》將進行直播。



【上午11:48更新】道別儀式完成後，交通警員繼續列隊為靈車開路，車隊將會駛往浩園。

道別儀式完成後，交通警員繼續列隊為靈車開路，車隊將會駛往浩園。（黃學潤攝）

道別儀式完成後，交通警員繼續列隊為靈車開路，車隊將會駛往浩園。（黃學潤攝）

【上午11:36更新】靈車在一眾交通警員護送下，終於駛至長沙灣分區警署進行道別儀式。一眾警員在警署內列隊迎接，並向朱振國致敬。警員抬出花牌，並鞠躬致意。

靈車在一眾交通警員護送下，終於駛至長沙灣分區警署進行道別儀式。（黃學潤攝）

靈車在一眾交通警員護送下，終於駛至長沙灣分區警署進行道別儀式。（黃學潤攝）

【上午11:00更新】靈車駛離殯儀館，政府官員及一眾警方代表在殯儀館外列隊，向朱振國作最後致敬。靈車將會駛往長沙灣分區警署進行道別儀式。

靈車駛離殯儀館，政府官員及一眾警方代表在殯儀館外列隊，向朱振國作最後致敬。（葉志明攝）

靈車駛離殯儀館，政府官員及一眾警方代表在殯儀館外列隊，向朱振國作最後致敬。（葉志明攝）

家屬眼泛淚光。（葉志明攝）

靈車內的靈柩蓋上區旗。（葉志明攝）

【上午10:50更新】喪禮儀式完畢，扶靈隊伍護送靈柩離開靈堂，蓋上區旗的靈柩被抬上 靈車。

喪禮儀式完畢，扶靈隊伍護送靈柩離開靈堂，蓋上區旗的靈柩被抬上靈車。

喪禮進行期間，家屬一度拭淚。

喪禮官方儀式正式開始，靈堂內家屬及一眾來賓起立。

【上午10:30更新】喪禮官方儀式正式開始，靈車已抵達世界殯儀館。在喪禮上，有家屬一度傷感拭淚。

掛有朱振國穿上制服的相片的靈車，已經抵達殯儀館。（葉志明攝）

今早10時23分，行政長官李家超乘車到達靈堂弔唁。

今早近10時，今早立法會主席李慧琼、政務司司長陳國基、公務員事務局局長楊何蓓茵、保安局局長鄧炳強、海關關長陳子達、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、行政會議召集人葉劉淑儀、警務處前處長李明逵等，陸續到達靈堂弔唁。

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今早約9時半，警務處處長周一鳴乘車抵到現場。（葉志明攝）

靈堂中央掛有朱振國穿上警察制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」。今早8時許，大批穿著警察制服的同袍已開始在靈堂打點。

現場約有30名警員於殯儀館門口範圍駐守，並管制暢行道一帶交通，有身穿黃色背心的交通警員騎警隊電單車到場悼念。

現場約有30名警員於殯儀館門口範圍駐守，並管制暢行道一帶交通。（林曉儀攝）

警隊為朱振國舉行最高榮譽喪禮的安排：

上午10時30分，喪禮在世界殯儀館靈堂內及殯儀館外舉行。

上午11時，送殯行列前往長沙灣分區警署內進行道別儀式。

中午12時30分，安葬儀式在浩園舉行。

靈堂中央擺放了朱振國穿上警察制服的遺照。

10月22日李家超、鄧炳強、周一鳴等到靈堂弔唁

多名官員在昨日（22日）下午，陸續抵達靈堂弔唁，當中包括行政長官李家超、保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴、以及朱振國遇襲後，曾多次親身到醫院探望及協助的警務處前處長李明逵等。亦有市民在殯儀館門外，面向靈堂鞠躬。

行政長官李家超到達靈堂弔唁，周一鳴在殯儀館外迎接。(梁偉權攝)

警務處處長周一鳴到達靈堂。(梁偉權攝)

保安局局長鄧炳強與警務處處長周一鳴，抵達靈堂弔唁。(梁偉權攝)

警務處前處長李明逵（右）在現任處長周一鳴陪同下離開靈堂。(梁偉權攝)

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朱振國畢業時照片

圖為朱振國畢業時的照片。

朱振國於21年前（2005年）獨自巡邏期間，在長沙灣截查可疑男子廖智勇時，突遭對方取出生果刀割破左頸大動脈；他負傷奮勇追截50米後因失血過多倒地，導致腦缺氧癱瘓，當年30歲、正值壯年卻慘成植物人。翌年他獲政府頒授金英勇勳章，表揚其英勇行為。

至於襲擊朱振國的廖智勇自首後，於2006年4月在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，被判入獄6年。但律政司認為刑期過輕，向上訴庭提出刑期覆核，至2007年1月上訴庭將廖的刑期增至10年。他在服刑5年多後，獲准假釋。