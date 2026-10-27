筲箕灣爆水管｜食肆院舍派員取水　餐廳損失5位數東主嘆：無人想

今早（27日）10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開路面一個恆常路面維修地盤，有路政署承建商工人疑意外鑿穿一條直徑18吋的鑄鐵喉管，導致大量黃泥水瞬間自地底湧出，事件影響筲箕灣一帶逾1萬戶。



有燒味食肆負責人指，已備妥的食材無奈滯銷，僅午市損失已高達5位數；另有粉麵餐廳負責人稱，街坊無法煮飯帶動生意微升，但店員仍需不斷往返取水。除了飲食業首當其衝外，鄰近的老人院同樣面臨考驗，職員指長者飲水及洗滌需求迫切，要從遠道步行前來排隊取水，十分吃力。



筲箕灣道潤民商業中心對開一個路政署維修地盤，疑有工人意外鑿穿水管，水務署指水管裂痕長逾1米。（fb筲箕灣西灣河關注組/Popo Chan）

筲箕灣道一燒味食肆的負責人李先生表示，事故在早上10時許發生，導致整條路被封，客人無法進入。已燒好的燒味全部放在店內，單單午市損失估計已高達5位數。他指出，餐廳開業4年多，今年7月區內爆水管時也曾受影響。面對這類無法預計的突發事件，他無奈嘆息「呢啲嘢無人想嘅」，店方會安排員工去水車提水，用來清洗碗盤和餐具。

下午4時計，大批市民在水務署安排的水車和臨時水箱旁輪候取水。在筲箕灣東大街，粉麵餐廳職員黃太搬水時表示，餐廳從上午11時開始停水，職員已經不停來回載水5、6次，非常辛苦。她提到上次停水時「仲慘，又熱」；今次雖然因為附近街坊無法自己煮飯，帶動生意有所變好，但店員們卻變得十分辛苦，必須不斷推水應付日常運作。

粉麵店職員黃太指，附近街坊無法自己煮飯，帶動其店舖生意變好。（梁偉權攝）

另一排隊輪候取水的食肆職員鍾小姐表示，店舖從今早開始一直停水至今，她已經多次來回取水，直言已經記不清跑了多少趟。目前其店舖因為沒有水而無法出餐，連洗碗也無水可用，被迫停市，嚴重影響了生意，她無奈地反問記者：「幾時先有水嚟？」

另一食肆職員直言已經記不清跑了多少趟，目前店舖被迫停市。（梁偉權攝）

同樣輪候取水的，還有老人院職員譚女士。她表示，停水對老人院造成極大的不便，因為長者需要飲水和吃飯，「飯就煮到，咁我哋都要洗嘢㗎嘛！」她提到取水路程遙遠，又要花時間排隊等候取水，返回院舍後還有許多工作要做，希望當局能增派水車支援。

談及7月時筲箕灣亦曾因爆水管而停水，譚女士憶述當時情況更糟糕，長者在炎夏中沒辦法洗澡。

老人員職員譚女士指長者飲水及洗滌需求迫切，從街頭遠道步行前來排隊取水。（梁偉權攝）

水務署香港及離島區總工程師連登泰較早時向傳媒交代事件，指今早10時40分收到路政署的報告，同時有市民報告在筲箕灣道地面大量湧水，所以立即派員到場跟進 ，並發現一條直徑18吋的鑄鐵喉管損毀。由於現場水浸，人員於中午12時關上水掣，然後跟路政署配合維修。

水務署已安排水車到場

水務署已安排水車到場。（黃偉民攝）

懷疑工人鑿穿水管一刻影片

水務署在網頁公布，受事故影響，鄰近地區西灣河、筲箕灣、愛秩序灣、阿公岩道至柴灣道香島一帶緊急暫停食水供應，預計於今日晚上11時59分恢復供水。

社交平台有人上載鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣，三四秒過後，水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。途人見到爆水管一刻，即時嚇得掉頭走，有人更嘆道：「唉呀！」

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高。

黃泥水激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣。