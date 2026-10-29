筲箕灣爆水管｜修路疑鑿穿喉管致財損　路政署：督促承建商賠償

昨日（27日）早上10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開路面一個地盤，路政署承建商工人在維修路面時，疑外力所致，鑿穿一條直徑18吋的鑄鐵喉管，大量黃泥水淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場如同一片澤國，影響筲箕灣一帶逾1萬戶。由於爆水管一刻威力巨大，水流夾雜泥沙，激射至四周大廈，令附近一間院舍玻璃窗爆裂，一名女院友受傷送院；黃泥水亦湧入地下一間點心店，令雪櫃等生財工具受損。



由於今次事件是源於路政署修路工程失誤，《香港01》今日（28日）向路政署查詢會否向受影響人士賠償，署方回覆指，從初步資料顯示，昨日（27日）筲箕灣及西灣河一帶約有逾1萬戶住戶及商戶受事件影響，而有關住戶及商戶的食水供應自昨晚9時半起已陸續恢復正常。



署方正全面檢視相關工程的籌備及施工程序是否符合相關合約要求，以調查事件起因及責任。如發現涉及承建商違規或疏忽情況，會按合約規定及既定機制嚴肅跟進，包括向有關承建商發出警告信、違約通知書及扣減發放款項，並督促承建商按相關程序處理賠償事宜。署方亦會加強檢視合約承建商的工作流程，以防同類事故再度發生。



爆水管一刻疑水流衝力大又夾雜泥沙，激射四周大廈，令附近院舍玻璃窗爆裂。（資料圖片/黃偉民攝）

爆水管衝破院舍玻璃窗 一女院友腳部

警方表示，昨日上午近11時接獲報案，指筲箕灣道312至322號一間老人院舍被對開一處地盤爆水管所波及，院舍玻璃窗破裂。一名年長女院友腳部受傷，女傷者清醒由救護車送往東區醫院治理。

爆水管一刻疑水流衝力大又夾雜泥沙，激射四周大廈，令附近院舍玻璃窗爆裂，黃泥水湧入室內，整張床都遭殃。（資料圖片/黃偉民攝）

爆水管一刻疑水流衝力大又夾雜泥沙，激射四周大廈，令附近院舍玻璃窗爆裂。（資料圖片/黃偉民攝）

院舍內部滿地積水。（資料圖片/黃偉民攝）

點心店慘被波及 員工險與死神擦身而過

地下一間點心店店外貨品被強烈水流沖得東歪西倒、散落一地，現場一片狼藉。員工黃女士猶有餘悸地憶述事發經過，爆水管一刻，她正在店舖外面執點心，準備拿回店內，她當時背向馬路，突然間聽到「砰」一聲巨響。她下意識回頭張望，不料轉身的一瞬間，「啲水全部冚晒落嚟」，她表示：「水泥、水、沙石，嚇死我，嚇到我企喺度都唔識郁啦。」

一間點心店首當其衝，店外貨品被強烈水流沖得東歪西倒、散落一地，現場一片狼藉。（資料圖片/黃偉民攝）

點點小廚員工黃女士猶有餘悸地憶述事發經過。（資料圖片/黃偉民攝）

店東梁先生接受訪問時表示，點心店開業約一年，今次爆水喉事件令店舖重創。他估計在生意額、重新裝修、員工薪金及租金等各方面，合共估計損失約30萬元，幸員工未有受傷。他直言店內已經「浸晒」，雪櫃等生財工具亦可能損壞，所有食材更全部報銷。被問到預計何時能重開，梁生坦言起碼需要四至五日，甚至一個星期才能恢復營業，目前仍要視乎清理進度。

店東梁先生估計損失達30萬元。（資料圖片/黃偉民攝）

水務署香港及離島區總工程師連登泰（左）及路政署港島區總工程師陳業麟（右）下午交代爆水管事宜。（資料圖片/黃偉民攝）

路政署總工程師致歉：對唔住大家

昨日記者會上，路政署港島區總工程師陳業麟表示，路政署的承建商在現場做恆常路面維修，因路面不平，要再打石屎，但範圍不大。工人早上10時開始圍封並挖掘，直至10時半發現地底水管爆裂，有大量水湧出來，遂即時聯絡水務署。

陳業麟向受影響市民致歉：「對唔住大家，影響到大家嘅生活。」他指路政署會全力配合水務署的復修工作，同時會調查事件成因。

水務署香港及離島區總工程師連登泰表示，早上10時40分收到路政署的報告，同時有市民報告在筲箕灣道地面大量湧水，所以立即派員到場跟進 ，並發現一條直徑18吋的鑄鐵喉管損毀。由於現場水浸，人員於中午12時關上水掣，然後跟路政署配合維修。

筲箕灣道潤民商業中心對開一個路政署維修地盤，疑有工人意外鑿穿水管，水務署指水管裂痕長逾1米。（fb筲箕灣西灣河關注組/Popo Chan）

工人現正緊急維修。（資料圖片/黃偉民攝）

懷疑工人鑿穿水管一刻影片

社交平台有人上載鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣，三四秒過後，水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。途人見到爆水管一刻，即時嚇得掉頭走，有人更嘆道：「唉呀！」

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高。

黃泥水激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣。