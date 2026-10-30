WhatsApp騎劫｜胞妹來訊要應急錢　事主當面求證揭破　附提防9招

WhatsApp帳戶遭騎劫的事件時有發生。有網友昨日（29日）在社交媒體發文，指收到「胞妹」Whatsapp訊息，聲稱急需2.3萬元應急云云。幸胞妹就在他眼前，即時確認為假訊息，未致蒙受損失。事主形容為「極恐怖KK園事件 」，將經歷放到網上呼籲其他網友小心。



事主將WhatsApp的對話放上網。 （網上截圖）

事主在向胞妹說明時驚揭遇騙。（網上截圖）

事主發文稱，前日（28日）下午2時許，在Whatsapp軟件上收到胞妹訊息，指她急需轉帳2.3萬元到指定戶口，惟自己受每日限額所困無法自行處理遂向事主救助。事主本來不為意，但因自己每日轉帳亦有上限，湊巧胞妹就在他附近，於是告知其難處。不料即被胞妹反被：「你講緊乜嘢？」

兄妹倆即場對照對話記錄，驚從胞妹手機中發現，的確向事主求助匯款的內容，惟對話於短時間內就被刪去。事主希望發文可讓其他網友警惕，以免受騙。

有網友閱後留言：「我早幾日都比人Hack左個whatsapp, 相同手法」懷疑事主胞妹的通訊軟件遭黑客入侵控制，用於行騙； 亦有人指出騙徒提供的資訊可疑「其實十萬火急都好，個名又唔係佢，個 fps 又唔用電話都好難信 」。

同類型的WhatsApp騎劫騙案屢見不鮮，警方曾於守網者發文提醒巿民。

提防網上帳戶騎劫的貼士：

1.啟用雙重認證功能

2.定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置

3.於留言信箱設定強密碼，避免一次性語音密碼被盜取

4.不要盡信搜尋器的結果，建議將常用網頁加入書籤

5.留意短訊內容和網頁是否有異樣，例如域名串錯字、繁簡字夾雜等

6.如收到親友透過訊息要求幫忙過數或匯款，應致電對方確認其身份及有關要

7.避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號

8.切勿隨便透露密碼、驗證碼或掃描二維碼

9.如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入網址、收款帳號等評估風險，或致電18222查詢