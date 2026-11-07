跨境白牌車｜黃竹坑上廣州中介開價¥1500派車接客　警拘內地司機

警方連日放蛇打擊「跨境白牌車」，港島總區交通部人員於今日（7日）透過社交媒體要求跨境載客服務，由黃竹坑前往廣州的行程，中介開價人民幣1,500元，並派出一輛本地登記、掛有兩地牌的七人車，前往上客地點。



警員喬裝乘客登車，在旅程開始後，隨即表明身份，拘捕持雙程證的42歲內地男司機，涉嫌「非法載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」。他已被控相關罪名，將於下周一（9日）上午在東區裁判法院提堂；涉案七人車亦被拖走扣留作進一步檢驗。據了解，涉案七人車由被捕人租借；跨境收費與目前市場價格相若。



警員喬裝乘客，拘捕一名持雙程證的42歲內地男司機，涉嫌「非法載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」。

警方提醒市民出行時應選擇合法的公共交通工具，切勿乘搭非法載客服務。車輛如果用作非法載客取酬，其第三者保險可能會失效；一旦發生交通意外，車上的乘客、行人和其他道路使用者的權益均會受影響。

港島總區交通部執行及管制組高級督察嚴思浩呼籲駕駛者，切勿從事任何非法出租或載客取酬活動。根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非車輛另有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或允許他人駕駛該車輛作出租或載客取酬用途。首次定罪最高可處罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪可處罰款2.5萬元及監禁12個月。司機如果被定罪，亦會被取消駕駛資格最少12個月，最長可達3年。

運輸署署長亦會根據條例，暫時吊銷涉事車輛的車輛牌照，並且指示車主將車輛移交署長保管。首次定罪的吊銷期為6個月，再次定罪為12個月。

七人車被扣查作進一步檢驗。（梁偉權攝）

嚴思浩續指，若涉事車輛為跨境汽車，運輸署亦會以違反封閉道路許可證為由，撤銷其通行許可證。若有內地司機涉案，警方會跟進肇事者是否為非法勞工及干犯其他罪行，包括非法受僱或違反逗留條件。如有足夠證據，警方會依法採取檢控行動。

港島總區交通部執行及管制組高級督察嚴思浩交代案情。（梁偉權攝）

翻查資料，新皇崗口岸在10月24至25日的周末深夜大塞車，有議員指其中一個原因是有大量涉嫌非法載客的「跨境白牌車」湧現。警方由本周二（4日）召開記者會，表示截至當日的一周內，已拘捕7名跨境白牌車司機，並扣查7輛涉案私家車。