長洲東堤新邨長貴邨一帶有狗向人狂吠　漁護捉兩無人管無晶片唐狗

近月多宗狗咬事故，人心惶惶。有網民在社交平台的長洲群組發帖，指發現長貴邨及冰廠附近有數隻狗徘徊，甚至「有狗衝向人狂吠」。漁農自然護理署今日（10日）公布，署方昨午（9日）在長洲東堤新邨及長貴邨一帶進行「特別狗隻捕捉行動」，捕獲兩隻無人看管、未有植入晶片的唐狗，送往動物管理中心扣留及觀察。



漁護署表示，會核對報失紀錄，確定捕獲的狗是否有畜養人。署方稱一般情況下，未能找到畜養人的狗經動物管理中心人員及獸醫師耐心觀察，並確認身體健康及性情溫馴後，會轉交伙伴動物福利機構接受絕育手術並安排供市民領養。



漁護署在長洲長貴邨（圖）及東堤新邨一帶，捕獲兩隻無人看管、未有植入晶片的唐狗，送往動物管理中心扣留及觀察。（Google Maps截圖）

該署指出，在高密度的都市環境，無人畜養和缺乏管束的狗隻，均可能對公眾安全構成風險。狗隻一旦被放任於公眾地方遊蕩，有機會對市民或其他動物造成傷害。狗隻若未接種預防狂犬病疫苗，更會對公共衞生及動物健康帶來威脅。為免造成公共安全風險，漁護署不會將無人畜養的狗隻直接放回社區。為此，漁護署採取風險為本的策略，鎖定高風險地點捕捉無人看管狗隻，並在有需要時展開特別執法行動，要求狗隻畜養人切實履行責任，保障社區安全。

根據《狂犬病條例》（第421章）和《狂犬病規例》（第421A章），所有超過5個月大的狗隻均必須植入晶片、接種預防狂犬病疫苗及領有牌照，狗隻其後亦須每隔不超過3年再次接種疫苗和續牌。另外，狗隻在公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他有效方式予以妥善控制，不可放任狗隻在公眾地方無人看管，亦不可把狗隻棄掉。違例者一經定罪，每項罪行最高可被判罰款1萬元，棄掉狗隻更可判處6個月監禁。

漁護署提醒，如在公眾地方遇到無人看管的狗隻，請保持冷靜，與狗隻保持距離，並致電1823報告。如情況危急（例如狗隻有攻擊行為或構成即時危險），請立即報警求助。市民如欲了解更多有關妥善控制狗隻及畜養人責任的資訊，可瀏覽漁護署網站（www.pets.gov.hk）。