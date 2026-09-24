元朗疑狗咬死人｜漁護：5日共捉8狗已檢控一畜養人　有職員被咬傷

元朗周日（20日）凌晨懷疑有狗咬死人，一名27歲女子倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕，懷疑她被咬死。漁護署今日（24日）晚上總結捉行動，稱在為期5日的行動中，署方共捕捉了8隻無人看管的狗隻，並即時移送往漁護署動物管理中心扣留及觀察，其中3隻狗植有晶片，但牌照已經過期。



經調查後，漁護署已向其中一隻狗隻的登記畜養人提出檢控。另外漁護署一名前線人員於昨日（23日）執行相關職務期間，手部被狗隻咬傷，經治療後情況穩定，現正留院觀察。



漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。現場所見，有狗被綁上鐵鏈伏在路邊休息。（黃學潤攝）

漁農自然護理署（漁護署）今日公布，針對9月19日在元朗壆圍南路懷疑有人遭狗隻襲擊致死事件，漁護署和警務處在附近一帶進行的聯合狗隻捕捉行動現階段已完成。

在為期5日的行動中，署方共捕捉了8隻無人看管的狗隻，並即時移送往漁護署動物管理中心扣留及觀察。其中3隻狗植有晶片，但牌照已經過期。經調查後，漁護署已向其中一隻狗隻的登記畜養人提出檢控，涉嫌違反《狂犬病規例》（第421A章）第20條（未有為狗隻領有有效狗牌）；及《狂犬病條例》（第421章）第23條（在公眾地方未有妥善控制狗隻）。漁護署正全力調查其餘個案，同時配合警方的調查工作，協助還原事件真相。

關於無人看管狗隻的處理，漁護署稱狗隻捕捉行動有其必要，旨在盡快消除社區安全隱患，保障市民生命安全。漁護署會繼續按風險為本原則，在問題較嚴重的地點安排捕捉和執法行動，控制無人看管狗隻的數目。

漁護署繼續聯同警方返回案發現場一帶搜捕無人看管的狗。（黃學潤攝）

此外，坊間有人散播流言，指漁護署「便利性撲殺」，動物被接收後四天便會被人道處理。署方嚴正澄清，這些說法並非事實。漁護署是根據《狂犬病條例》及相關法例處理無人認領狗隻。法例規定的四天，只是讓漁護署進行查詢及尋找主人的法定要求時間。

捕獲狗隻後，漁護署會檢查狗隻是否已植入晶片並領有狗牌，並根據登記資料聯絡畜養人及核對報失紀錄。如最終未能尋找到畜養人，動物管理中心人員及獸醫師會耐心觀察接收的動物。身體健康及性情溫馴的狗隻，會被送往漁護署的伙伴動物福利機構接受絕育手術及安排讓市民領養。漁護署不會將沒有畜養人的狗隻放回社區，以免造成公共安全風險。

由接收至送往伙伴機構的時間，視乎動物的健康狀況、性情及相關機構的接收能力，一般需時數星期至數個月不等。漁護署一直致力平衡動物福利與公眾安全，並會持續與伙伴動物福利機構保持合作，推動絕育及領養工作。

警方與漁護署人員帶齊盾牌及捕獸器再次展開聯合行動。(facebook/元朗警區)

漁護署表示作為登記狗主，就要負上畜養人的責任，必須妥善管控狗隻，履行照顧牠一生的承諾。狗隻被放任於公眾地方，有機會對其他人或動物造成傷害，棄掉狗隻更加是違法行為。漁護署提醒狗隻畜養人，除了要為狗隻領牌之外，亦須定期為狗隻接種狂犬病疫苗及續領牌照。署方已加強狗隻牌照巡查，並會針對違規行為嚴正執法。

署方續稱，在高密度的都市環境，無人畜養和缺乏管束的狗隻均可能對公眾安全構成風險，這風險不能單靠絕育而消除。因此，漁護署會繼續以多管齊下的方法，並以符合世界動物衞生組織訂定的國際標準管理流浪動物，包括透過宣傳教育提倡以負責任的態度飼養寵物和妥善照顧動物，以及與動物福利機構合作推廣絕育和領養。

如市民遇到懷疑無人管束的狗隻，切勿自行追捕或挑釁，應致電1823報告，以便漁護署跟進處理。如情況危急（例如狗隻有攻擊行為或構成即時危險），請立即報警求助。

大批警員偕漁護署人員，持盾到元朗現場一帶搜捕無人看管狗隻。

有人獻上花束悼念。（蔡正邦攝）

▼9月24日漁護署偕警方捉狗行動



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漁護署今日（24日）連續第5日聯同警方，返回案發現場一帶搜捕無人看管的狗。在過去4日行動，漁護署已捕獲8隻狗，當中最少3隻有晶片，據了解其中一頭狗的登記主人為動物保護組織「毛守救援」的創辦人KENT，他被漁護署控告兩罪，包括「沒有妥善管控狗隻」及「過期狗牌」。

▼9月23日漁護署偕警方捉狗行動



昨日（23日）漁護署連續第三日聯同警方進行捕捉狗隻行動，再捕捉多3隻無人看管的唐狗。

漁護署人員在場設置狗籠。(漁護署圖片)

大批警員偕漁護署人員，持盾到元朗現場一帶搜捕無人看管狗隻。

▼9月22日漁護署偕警方捉狗行動



周二（22日）晚上，漁護署連續第三日聯同警方，返回元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路一帶捉狗，共捕獲兩隻無人看管的唐狗。署方稱，所有被捕捉的狗將會被送往漁護署動物管理中心扣留及觀察，如發現被捉狗隻植有晶片，署方會聯繫狗主協助調查。

漁護署和警方在元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路附近一帶進行聯合狗隻捕捉行動，共捕捉兩隻無人看管的唐狗。（漁農自然護理署Facebook圖片）

漁護署與警員（22日）重返元朗肇事現場，再次搜捕無人看管狗隻。(王譯揚攝)

警方及漁護署於案發當日晚上，持麻醉槍及盾牌到場搜捕無人看管的狗，最終捕獲3隻狗，其中兩隻有晶片、一隻未植晶片；至周一（21日）下午，漁護處及警方再帶齊盾牌及捕狗索展開聯合行動。記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗，但當局未能成功捕獲。