蔡天鳳案｜網傳模擬車廂遇襲AI片段　大律師：發布、轉發均或犯法

備受社會關注的蔡天鳳碎屍案目前正處於審訊階段。今日（12日）有網民在社交平台Threads上，利用AI技術根據法庭的文字報道，模擬出受害人於車內遇襲過程的影片。該片段像真度極高，幾可亂真，宛如真實的行車紀錄儀畫面。該片段在發布兩小時後，就被刪除。



大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時，坦言極不贊成有關做法。他警告，製作、發布或轉發這類AI模擬片段，不僅有機會觸犯「藐視法庭」及「妨礙司法公正」罪；若片段影響到陪審團的觀感，更可能導致法庭必須解散陪審團，令案件被迫重審。



今日（12日）有網民在社交平台Threads上，利用AI技術根據法庭的文字報道，模擬出受害人於車內遇襲過程的影片。該片段像真度極高，幾可亂真，宛如真實的行車紀錄儀畫面。( threads）

譁眾取寵發布AI片隨時觸法 如加入虛構情節恐影響陪審團

被問及製作發布此類AI影片的法律責任，陸偉雄大律師指出，這難以一概而論，須視乎發布者的意圖與實際影響。若製作影片的初衷並非真誠報道法庭證供，而是為了「譁眾取寵」、博取點擊率或推高銷量，便有明顯的「藐視法庭」之嫌。陸偉雄解釋，一般的法庭文字報道基於庭上的真實問答，屬於客觀事實；然而，若以AI技術將文字轉化為模擬影像（如模擬死者在車廂內遇襲），甚至加入法庭未曾提及的虛構情節，便極可能影響陪審團的判決，從而觸犯法例。

陸偉雄進一步指出，案件即使未有人因片段被定罪，影片的流傳本身已足以對司法程序造成打擊。若有證據顯示陪審員曾觀看相關AI片段，而控方或辯方對此提出反對，法庭在別無選擇下，極可能需要直接解散陪審團，並下令案件重審，這將大幅耗費司法資源。

陸偉雄表示，該案審訊已進入極度敏感的階段，各被告開始出庭作供，並出現互相指控殺人的「割喉式」抗辯。隨着審訊推進，未來將觸及細節，即使影片僅以卡通形式呈現，其「繪聲繪影」的視覺效果亦會嚴重影響陪審團對案件的觀感。他再三強調，文字描述是一回事，但將畫面具體呈現出來，其潛在影響與破壞力極大。

大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時，坦言極不贊成有關做法。他警告，製作或轉發這類AI模擬片段，不僅有機會觸犯「藐視法庭」及「妨礙司法公正」罪；若片段影響到陪審團的觀感，更可能導致法庭必須解散陪審團，令案件被迫重審。（資料圖片）

大狀警告轉載分享亦須負刑責

此外，陸偉雄直言看過涉事片段後感到更加擔憂。他解釋，目前法庭審訊的關鍵之一，在於陪審團需要裁定車廂內是否曾發生爭執，以及被告是蓄意謀殺還是錯手殺人（誤殺）。而該AI片段顯示蔡天鳳疑似在責罵他人，而另一方則顯得沮喪。

他指出，這片段會予人一種「被告正在被責罵」的觀感。若影片流出，日後即使被告被裁定謀殺罪成，辯方亦大可利用此片段提出上訴，辯稱被告是在「被激怒」的情況下錯手殺人，從而將案件定性由謀殺轉為誤殺，對將來的裁決造成極大影響。

對於發布相關影片的法律責任，陸大狀明確表示，有關行為極大機會觸犯「藐視法庭」及「妨礙司法公正」兩項嚴重罪行。他特別提醒網民，切勿以為只是「轉發」便沒有法律責任。陸偉雄指出，轉發影片與發布者的法律責任一樣，皆可能觸犯上述兩項控罪，因為轉發行為同樣會對法庭審訊造成實質的破壞與影響。