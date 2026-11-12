蔡天鳳案｜鄺港傑稱那段期間覺鄺港智有點陌生　知發現蔡殘肢大哭

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），審訊今(12日）在高等法院續審，鄺港傑自辯時提及覺得案發那段期間的弟弟有點陌生。



鄺港傑稱他當日與弟弟鄺港智先後離開龍尾村，弟弟走時曾輕輕對他說：「我走啦。」他又稱，那段時間覺得弟弟有點陌生，未見過他這種狀態。他之後仍很驚，並漫無目的地駕車到大埔超級城，因在車上發現蔡的電話，故去洗手間時丟掉。及至他後來被捕，並被告知在單位內發現蔡的殘肢，他即哭至警方問話亦無法回答。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳。（網上圖片)

首被告鄺港傑稱他在警署得知警方在村屋找到蔡的殘肢，他的情緒即湧出來，並哭至無法回答問題。(資料圖片)

鄺港傑又稱，那段期間覺得弟弟鄺港智有點陌生。(資料圖片)

鄺球稱會作處理與弟先後離開

鄺港傑提到，他與父親鄺球及弟弟鄺港智回到龍尾村，並與父把裝著蔡天鳳的膠箱搬入單位後，其父叫他們兩兄弟盡快離開，鄺球並稱會再作處理。他與弟弟之後亦分別離開單位。

弟弟離開時輕說：我走啦

鄺港傑憶述他當時看著弟弟鄺港智拿著一個白色膠袋離開，並輕輕向他說：「我走啦。」他相信弟弟手上的袋內，是裝著弟弟原本所穿的衣物。代表鄺港傑的大律師Trevor Beel問他為何不與弟弟一同離開，鄺港傑指其弟當時腦袋一片空白，又說：「(我)自己都唔知自己做緊乜。」他稱當時仍然驚慌，沒有問弟弟去哪裡。

在車上獨處時想起為何會弄得如此

Beel又稱，根據閉路電視片段，鄺港傑在村屋外的車內停留良久，鄺稱他在車內才真正有機會獨處，他看片段回想起當時情景，並說：「應該係諗緊點解會搞成咁，點解會發生事情。」他澄清，事情是指胞弟襲擊和殺死蔡，以及閉路電視拍到村屋外的過程，鄺港傑說：「我仲load緊點解會發生呢啲咁嘅事。」

那段時間覺得胞弟好陌生

鄺又指，他不解胞弟的行為，並說：「覺得佢嗰段時間有啲陌生，因為我未見過咁嘅狀態。」至於對蔡天鳳的感受，鄺港傑說：「我記得嗰刻無諗到呢個point，嗰刻好複雜，冇咁仔細諗得。」他隨即又澄清：「我唔係冇諗過佢，係我嗰刻太多嘢同一時間發生。」

鄺港傑稱，他當時未有想到蔡天鳳。(Abby Choi IG)

在警署得知發現蔡的殘肢後只是識得喊

鄺港傑又稱，直到他在警署被告知警方在村屋找到蔡的殘肢，其感受在「嗰刻先湧出嚟」。鄺說：「我記得嗰時就開始喊出嚟啦。」他指在警署時：「淨係識得喊。」連警方問話也沒回答。辯方問，鄺哭是因為想到自己還是蔡？鄺稱哭泣無關自己被捕，而是他一直：「好似呃緊自己無發生過。」直至警方告知在村屋找到蔡的屍體：「我嘅理智先同我講，係有發生過呢件事。」

漫無目的開車到大埔超級城

辯方續問鄺離開龍尾村後駛往大埔超級城，逗留十數分鐘的原因。鄺指他當時想離開村屋，形容自己「漫無目的」地駛往市區，在附近一個商場停車及去洗手間冷靜。

在洗手間掉了蔡的手提電話

他指，他其後要接媽媽和妹妹（蔡的女兒），故此曾查看車廂有無異樣。他打開趟門的儲物格發現了蔡的手機，他因為驚，所以在洗手間洗面時，將手機關掉並隨手掉進垃圾桶。鄺解釋，蔡在過去1小時去世，他車上有蔡的電話，自己當時：「淨係想掉咗佢，唔好有呢啲嘢係架車度。」

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