The ONE三酒樓$7點心劈價戰　食客讚鮑魚燒賣抵食　有助留港消費

近年餐飲業市道低迷，中式酒樓深受打擊，不少推出各項優惠及減價吸客，當中位於尖沙咀商場The ONE的酒樓「內捲」嚴重，上演「酒樓劈價戰」，繼12樓「潮．囍薈」去年推出時光倒流價，以最便宜7元發售點心後，另外兩間酒樓亦仿傚，以「割喉式價錢」搶客。



今早約9時45分，The ONE營業前15分鐘，門口已排起人龍，大批食客等上樓飲茶。有81歲食客特意由觀塘前來光顧，自茶樓推出優惠後，平均每月飲茶一次，他認為，該酒樓環境好及價錢平，形容食物質素高，「貴價野嚟㗎，唔係平嘢….鮑魚燒賣都有一隻鮑魚，兩三隻蝦」，每次飲茶人均消費約50至60元。



今早約9時45分，The One門口排起人龍，多數都等著等着上樓飲茶。（林子慰攝）

The ONE商場內現時有3間茶樓推出割喉式優惠，均以7元至9元發售部分精緻點心。（林子慰攝）

The ONE開門前15分鐘 約30至40食客在外等候

近日尖沙咀商場The One每日早上門口都排起長龍，大批食客等待上樓飲茶。場內現時有3間茶樓推出「割喉式」優惠，均以7元至9元發售部分精緻點心，包括12樓稻香集團旗下的潮．囍薈、13樓煌府及17樓凱薈。

茶樓割價，顧客開心。今早（17日）約9時45分，商場還未開門，便有30至40名食客在外等待。3間內捲茶樓中，「潮．囍薈」率先於早上10時營業接客，開店未夠30分鐘，店店順速約9成滿，部份食客須在店外等候。

「潮．囍薈」率先於早上10時開門接客，開店未及30分鐘，店內便有約9成滿。（林子慰攝）

稻香旗下的 「潮．囍薈」去年推出時光倒流價，以7元、8元、9元發售15款點心。（何穎賢攝）

林伯伯讚7元３奶黃包物超所值 「其他地方中點價錢」

初次到店品嚐的林伯伯表示，在網上看見該餐廳推出時光倒流價點心，特意與妻子從深水埗來到尖沙咀飲茶。他認為餐廳價錢划算，款式又多，「除了特價點心外，亦有貴少少的點心，視乎你經濟條件可以負擔多少」。他們入座後，首先點了一籠7元3件的奶黃包，直言「物超所值，喺其他地方係中點價錢」。

7元3件奶黃包物超所值，喺其他地方係中點價錢。 林伯伯

初次到店品嚐的林先生表示，在網上看見該餐廳推出時光倒流價點心，特意與妻子從深水埗來到尖沙咀飲茶。（何穎賢攝）

何伯稱質素兼備 「鮑魚燒賣都有一隻鮑魚」

81歲何伯伯從觀塘到店，與老友飲茶，已是第三次光顧該餐廳。他表示，該處環境好及價錢平，「食物質素高，唔係話咁平幾蚊一碟就質素差，有鮑魚燒賣、千層蛋黃糕、灌湯餃等」。他又認為食品質素及數量與正價點心沒分別，「貴價野嚟㗎，唔係平野….鮑魚燒賣都有一隻鮑魚，兩三隻蝦」。

何伯伯又說，現時該商場有不少餐廳特價，「有85折、65折等」，認為餐廳減價後更能吸引市民留港消費。

貴價野嚟㗎，唔係平野….鮑魚燒賣都有一隻鮑魚，兩三隻蝦。 何伯伯

81歲何先生從觀塘到店，與老友飲茶，已是第三次光顧該餐廳。（何穎賢攝）

推15款7元、8元、9元點心 下午三時前享優惠

亦有食客知悉場內多間茶樓特價，看見「潮．囍薈」需等位排隊，便去17樓的凱薈進食，「之前食過呢間（潮．囍薈），今次咪去試下第二間」。

根據「潮．囍薈」點心紙，原本分為小、中、大、特、頂點，價格分別為22元、28元、32元、38元、42元。

在「時光倒流價」優惠推出後，以7元、8元、9元發售點心共有15款，包括鮑魚燒賣（一粒）、灌湯餃（一個）、奶黃包（3個）、鳳爪等，優惠時段為上午10時半至下午3時半。

除了糯米雞外，其他都是特價點心。（林子慰攝）

實測正價與優惠價份量 腸粉點心份量有不同

記者分別試吃多款優惠價點心，認為食物質素及份量與其他酒樓的中點分別不大。不過，食肆或有意區分正價及優惠價點心份量，其中一款7元櫻花蝦腸粉的份量及賣相，與68元的XO醬腸粉相差不少，前者以普通碟上菜，後者則以砂鍋上菜，且份量多約一倍。

7元腸粉和68元腸粉分別。（林子慰攝）

7元3件的奶黃包。（林子慰攝）

商場另一酒樓中午9成客滿

記者二人共進食11碟正價及優惠價點心，計及茶錢約消費246元，即一人123元，部份點心需外賣帶走。

另外兩間茶樓煌府及凱薈則於早上10時半營業，人氣不及最先推出優惠的「潮．囍薈」高。約中午12時，17樓凱薈約9成客滿，最遲加入價格戰的13樓煌府則有不少空位。

17樓凱薈中午時約9成客滿。（林子慰攝）