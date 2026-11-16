家庭主婦誤信「酒店刷單任務」賺佣金　5日轉賬逾30次失近$130萬

網絡求職陷阱層出不窮，不少騙徒以「搵快錢」作餌。警方「CyberDefender守網者」專頁今日（15日）發文指，一名家庭主婦日前誤墮網上求職陷阱，在進行預訂酒店刷單任務時，誤信騙徒的藉口，短短5日內先後轉賬逾30次，最終損失近130萬港元。



警方指，該名家庭主婦日前在社交平台被一則招聘廣告吸引，她留言查詢後，騙徒透過WhatsApp聯絡她。騙徒聲稱只需在網上執行「預訂酒店」的刷單任務，便可以賺取豐厚佣金，並發送一條虛假預訂酒店網站連結，引導事主註冊帳號。

其後事主按指示，多次將資金轉賬至多個指定戶口為網站帳號增值，以完成「預訂酒店任務」。騙徒疑為博取信任，起初事主曾成功提現約1萬港元佣金，遂放下戒心繼續增值完成任務。然而，當事主欲提取餘下本金及佣金時，騙徒即以「未有按時完成任務」為由凍結其帳號，更進一步索取70萬元「解凍費」才能提現。事主才如夢初醒，驚覺受騙。經點算，事主在短短5日內共轉賬逾30次，損失高達近130萬港元。

警方表示，過去一周共接獲超過20宗網上求職騙案，總損失金額高達逾320萬港元。

警方「守網者」專頁今日（15日）發文呼籲市民切勿輕信網上「刷單」賺佣工作。（警方提供）

警方提醒市民緊記四大防範原則：

切勿輕信「豐厚佣金」的工作

切勿點擊來歷不明的連結

初期成功提現只係騙徒拋磚引玉的誘餌

應先了解聘方公司的背景及業務性質

