男子網上兼職為18禁照片「刷單」賺佣　大手買成人相片被騙$600萬

警方在「守網者」facebook專頁透露，日前有一名男子在網上尋找兼職，在Google招聘廣告發現「筍工」，聲稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。男事主不虞有詐，按下連結並下載該網站的「여자는카」韓文手機應用程式，註冊用戶後，App內客服即主動聯絡，指示他進行刷單，刷單貨品則是App內的18禁色情相片。



由於對方聲稱會連本帶利給他「佣金」，事主按指示在App內大手購入成人照片，將接近600萬港元、分30次轉入對方指定的24個銀行及支付寶戶口。最後提現無果、對方失聯，始驚覺被騙。



一名男子為18禁色情相片「刷單」，被騙去600萬元。（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方提醒，騙徒會在社交平台的搵工群組刊登貼文或廣告，以招聘不同類型的工作作餌，以不同藉口誘導求職者到虛假網站或應用程式「刷單」賺佣。起初，騙徒可能會給「甜頭」，轉賬小額回報，最終目的只是想誘騙投放更多金錢。

市民應透過可信賴的求職途徑搵工，同時要充分了解聘方公司的背景及業務性質，如對方只留下WhatsApp作聯絡、電話號碼不能接通、毋須學歷及面試的「荀工」，十居其九也是伏！認識更多網上求職騙案，即上：https://cyberdefender.hk/online_employment_fraud/；或立即下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/