2025年4095宗網上求職騙案　96.5%屬「刷單」　最大一宗失$600萬

警方在「守網者」facebook表示，2025年警方共接獲4,095宗網上求職騙案，比2024年增加242宗（6.3%），其中高達96.5%為「刷單」騙案。



全年最大單一損失案件中，受害人為一名本地男子，騙徒透過facebook刊登標榜「搵快錢」的招聘廣告，成功接觸受害人，並誘騙他進行網上刷單，以獲得高回報佣金。受害人按指示在不明網站進行登記，並在假客服要求下，將款項存入多個不明個人銀行及加密貨幣戶口，最終損失超過600萬港元。



警方提醒，提防毋須學歷、高回報、搵快錢廣告；小心網上刷單任務；切勿進入不明連結或網站；切勿下載不明手機應用程式（Apk）；提防假扮官方下載平台的網址；不要轉賬至不明個人戶口。

