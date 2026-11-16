輕鐵新圍站現真人街霸　兩耆英大打出手跌落地　網民謔：燃燒生命

屯門輕鐵新圍站上演耆英MMA！網上瘋傳一條影片，兩名老翁在月台大打出手，伸腳互踢，其中一名身形較矮的灰髮翁更被推倒，人仰馬翻。有旁觀市民勸阻：「幾十歲人咁樣⋯⋯」



影片引起網民熱議，不少人讚揚片主拍攝技巧：「史詩級運鏡，留友睇真人街霸」、「個運鏡幾有張力，唔錯」。有人則揶揄兩名事主：「幾廿歲仲咁火爆」、「燃燒生命啦」、「153挑1米8，有勇氣」、「依家流行喺輕鐵練武？」



身穿灰色馬甲背心、格仔恤衫的灰髮翁伸出右腳，踢向另一名身穿黑色衫褲的光頭伯。（Threads@mica.h5159）

片段甫開首便見兩人在月台糾纏，身穿灰色馬甲背心、格仔恤衫的灰髮翁伸出右腳，踢向另一名身穿黑色衫褲的光頭伯。後者還擊一腳踢開對方的貨物，灰髮翁見狀再伸腳，光頭伯不甘示弱先起腳、再揮臂一把將他推倒在地。

灰髮翁人仰馬翻，隨即站起，雙方拳腳交加。及後，灰髮翁有隨身物品墜地，他彎腰拾起；光頭伯看準時機上前推搡。一名旁觀男子出言勸阻：「幾十歲人咁樣⋯⋯」灰髮翁聞言即打斷：「⋯⋯佢企正喺中間⋯⋯」隨後俯身取回貨物。影片就此結束。

片主稱當時曾打算報警，但見附近有另一人亦看似準備報警，故他最終沒有行動。

根據香港法例第245章《公安條例》第39條「在公眾地方打鬥」罪，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，最高可被判處第2級罰款（5,000港元）及監禁12個月。

依照香港法例第556B章《香港鐵路附例》第25條規定，任何人在列車上或鐵路處所作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，最高可被罰款5,000港元；而根據附例第28H(1)(a)條，任何人在鐵路處所內鬧事、行為不檢或作出使人反感的行為，同樣面臨最高5,000港元罰款。港鐵呼籲乘客保持禮讓，若遇糾紛應通知職員協助處理。