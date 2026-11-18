兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯，大批苦主在網上求助及開設群組聲討。有知情者稱，店舖自10月起拖數，更疑開「空頭支票」，直至失聯無營業，苦主們才驚悉事件。警方截至今日（18日）傍晚6時，共接獲216名市民報案，指銅鑼灣羅素街及中區夏愨道兩店舖懷疑拖欠寄賣款項，涉款共3,800萬元。



Vootic銅鑼灣店兩名全職員工及樂星金鐘店一名兼職員工，今日（18日）接受《香港01》電話訪問，親自講述周一（16日）營業期間，獲各自負責人緊急通知關店的經過。3人均指負責人提供的支票以往偶爾會「彈票」，但負責人一般會在數天內解決，不料兩人自周一傍晚徹底失聯。事件過後，3人突然失業、被拖欠薪金、更遭公開個人資料，同感徬徨無助；有店員與其親友在店內寄賣總值約146萬元貨品，如今「一蚊都攞唔返」。



11月17日，Vootic銅鑼灣店未有營業。（資料圖片/黃偉民攝）

兩涉事店舖負責人為夫婦 11月16日傍晚起失聯

Vootic銅鑼灣店員A全職工作2年；同店店員B則全職工作1年半，合計實習及兼職共5年半；樂星金鐘店員C兼職工作不足10個月。據她們了解，Vootic銅鑼灣店的男負責人國里英泰，與樂星金鐘店的本地女負責人為夫婦關係；兩人自11月16日傍晚6時起失聯。

店員B詳細講述Vootic銅鑼灣店當日營業情況，指全職及兼職員工分別早上11時及中午12時到店上班。及至約下午1時半，店員A接獲男負責人來電，指需即時關店，強調需收拾個人物品離開，並表示稍後會再聯絡。15分鐘後，店員B亦接獲男負責人電話，惟對方得知店內有客人後便掛線，表示稍後聯絡。

男負責人稱以一公司資金出糧 惟款項早轉入女負責人戶口

及至下午3時14分，男負責人再致電店員B，查詢店員們的即時位置，並表示需要以其中一間公司的資金代為發放薪金。惟該筆資金早前已按照女負責人的指示，轉賬到女負責人旗下戶口，男負責人聞悉表示稍後再回覆。

5分鐘後，男負責人再致電表示抱歉，店員亦立即向他查詢現況，惟對方陷入沉默。未幾，女負責人接過電話，表示下午1時半曾轉帳2.9萬元到店員B個人戶口，稍後會有人聯絡，講解如何分配處理所有員工的11月薪酬。而店員A及B至今並無收到任何通知，亦無法聯絡男負責人。

11月17日，「樂星」金鐘門市店內雖然燈火通明，但未見有任何職員。（資料圖片/黃偉民攝）

樂星金鐘店營業期間 女負責人指示店員向已預約客人詐病

另一邊廂樂星金鐘店，店員C指當日如常中午12時到店上班。下午約1時，女負責人經WhatsApp，要求她以「生病」為由，通知預約到店的客人。半小時後，女負責人再致電指示她需即時關店，和收拾個人物品離開，亦表示已支付薪金。店員C核實後，發現對方並無支付11月的薪金及10月的佣金。所有員工自此無法聯絡女負責人。

員工：以往偶有支票彈票 負責人多數幾日內重新付款

就店舖拖數問題，兩店在交付支票前，需先經女負責人確認才可交予客人。店員均指，彈票情況偶爾會出現，由客人提出或女負責人通知，店員方才知悉，並充當「傳聲筒」與雙方溝通處理。負責人一般會即日或數天內重新支付金額，因此從未聽聞「收唔到錢」。

店員英文名照片電話遭公開 向私隱署求助

事件曝光後，她們在網上發現個人資料，包括英文名字、照片及手提電話被公開，亦有人指控店員知情，懷疑與負責人合謀欺詐。對此，3位店員強調對事件毫不知情。由於兩店員工被拖欠11月工資，加上老闆突然失聯，亦有人發布不實言論，遂一同到警署報案求助，而警方表示會記錄在案。她們亦按警方建議，分別到勞工處及私隱專員公署，處理薪酬及披露個人資料的問題。她們引述私隱專員公署則表示，由於不涉及全名及地址，因而不屬於「起底」，只能通知社交平台下架相關帖文。

有員工與家人店內寄賣$146萬貨 嘆「一蚊都攞唔返」

面對突如其來的變故，3名店員同感徬徨無助。店員A透露，她與家人亦有在店內寄賣貨品，總值約146萬，如今「一蚊都攞唔返」。她無奈道在16日當天接獲來電前，一切如常，詎料突然失業、蒙受金錢損失、個人聲譽受損的三重打擊。

店員B表示，負責人當日前仍與員工正常聯絡及交代工作，無任何異樣，「我早唔過客人一分鐘知道」。變故始料未及而眾人工作經驗尚淺，尤其感到茫然無助，她嘆喟：「返工嘅時候幫手處理工作，依家已經被人炒咗都仲要幫手處理工作，因為我哋都唔想就咁攤低啲嘢走咗去.....」

店員C直言，事發當刻腦內一片空白，不知如何處理，這幾天仍感混亂，「我返工當日仲以為今日係正常嘅一日，點知返返下畀人通知執嘢走、今日休息，我真係以為佢係今日休息。」其朋友亦因信任，選擇到她的店舖寄賣價值數萬元的貨品，「我唔知點算，唔知點樣面對，我本身返呢份工，望住間公司開咗10年，我都冇諗過返咗幾個月，佢無啦啦執笠、同負責人失聯。」

《香港01》早前聯絡上多名苦主，李小姐在Vootic寄賣16至17件、總值逾48萬元名牌手袋及珠寶，店方上周五（13日）才上門收貨，詎料兩日後便失聯。另一名苦主吳太更難以置信，不相信樂星「搭雞棚」行騙，認為是近期可能發生突發問題才導致「走佬」。另外，有苦主控訴損失150萬元，拆解高價收貨再彈票手法。

記者昨日到樂星金鐘店視察，門外貼上警方聯絡字條，有苦主在場守候；至於旺角店仍有營業，店員表示不清楚情況。店方則在社交平台更新限時動態，指金鐘分店有突發事情；並透過WhatsApp回覆《香港01》，稱「負責同事仲未聯絡到果（嗰）邊，現正同警方跟進中。」

樂星11月17日下午在社交平台更新限時動態，指「各位親愛的客人：有關金鐘分店特（突）發事情，旺角總店不受影響，照常營業！由於人手不足，銅鑼灣店休息一天！」（樂星instagram截圖）

警方表示，截至今日（18日）傍晚6時，共接獲216名市民報案，指灣仔及中區兩店舖懷疑拖欠寄賣款項，涉款共3,800萬元。當中140人的報案涉及銅鑼灣羅素街一店舖，涉案金額約2,650萬元；其餘76人的案件涉及中區夏愨道一店舖，涉案金額約1,150萬元。案件暫列「欺詐」，交由灣仔警區重案組及中區警區重案組跟進。

海關11月17日回覆《香港01》查詢時，則表示暫未接獲舉報，會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

警方呼籲任何人有資料提供，請致電3660 7546／5466 9204與灣仔警區重案組聯絡，或致電3660 1182／6978 6686與中區警區重案組聯絡。

樂星負責人為日本手袋鑑定師國里英泰（Hideyasu Kunisato），他曾於2022年接受訪問，分享Hermès中古手袋的小貼士。