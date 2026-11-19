海關昨日（18日）在機場截查從日本東京飛抵香港的55歲內地男旅客，在其攜帶的個人行李內，檢獲約41,800支未完稅香煙，估計市值約20.9萬元，應課稅值約138,100萬元。



該名旅客隨即被捕；因進口未完稅香煙以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（19日）在西九龍裁判法院被判處監禁7個月及罰款2,000元。



海關昨日（18日）在機場拘捕一名從東京抵港的內地男旅客，檢獲約41,800支未完稅香煙，估計市值約20.9萬元。該男子今日（19日）被判監7個月及罰款2,000元。（海關圖片）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。