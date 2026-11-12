內地男由東京抵港　海關揭行李藏逾$12萬私煙　判監半年兼罰款

海關於9月16日在機場截查一名29歲、從日本東京飛抵香港的內地男旅客，並在他攜帶的個人行李內，檢獲3萬支未完稅香煙，市值約12.3萬元，應課稅值總約9.9萬元。該名旅客隨即被捕；因進口未完稅香煙及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（11月12日）在西九龍裁判法院被判處監禁6個月及罰款1,000元。



海關於9月16日在機場截查一名從日本東京飛抵香港的內地男旅客，在他攜帶的個人行李內，檢獲3萬支未完稅香煙，市值約12.3萬元；他今日（11月12日）被判監6個月及罰款1,000元。（海關圖片）

海關：對判刑表示歡迎 具相當阻嚇作用

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買未完稅香煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

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