尖沙咀寶勒巷今午（22日）發生嚴重車禍，一輛私家車懷疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，4名途人受傷，其中一名傷重不治，肇事司機逃逸。警方事後拘捕一名懷疑涉案38歲姓倪男子。直到傍晚6時許，警方押解被捕男子，返回車禍現場進行蒐證工作。其間，被捕男子黑布蒙頭、鎖上手扣及腰纏鐵鏈，站在其私家車外。有警犬奉召到場，在車內搜索有無可疑物品或違禁品。



被捕男子戴上頭套、黑布蒙頭由警員押返現場，站在私家車外等候蒐證工作。警犬奉召到場搜索有無可疑物件。(羅日昇攝)

消息指，尖沙咀軍裝巡邏小隊警員，在柯士甸道近德信學校對面，截停涉案男子，同時發現有人身上帶有酒氣。交通警員趕至接手，即場為其進行酒精呼氣測試，據知當時超標。經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」將其拘捕。至於涉事女子，暫時行蹤未明。

初步得悉，涉案的白色寶馬私家車，於事發前先在緬甸臺撞毀一支交通路牌；經麼地道轉入赫德道後，再撞毀一輛停在路邊的客貨車，沿途宛如「舞龍」。私家車再繼續轉入寶勒巷，剷上行人路並撞向4名途人，導致1死3傷車禍。該名男司機與女乘客意外後離開車廂逃離現場，有途人見狀立即撿起私家車車匙，並尾隨涉案司機，最終將車匙交予警方。

是次意外中，死者為一名53歲非華裔男子。另外3名傷者分別1男2女，其中60歲非華裔男子頭部有傷， 約有5至6厘米的裂傷；31歲姓林女子骨折，而另一名70歲姓鄺老婦，則身體多處受傷。

據了解，初步得悉涉案私家車於事發前，先在緬甸臺撞毀一支交通路牌；經麼地道轉入赫德道後，再撞毀一輛停在路邊的客貨車。私家車繼續轉入寶勒巷，造成1死3傷車禍。(羅日昇攝)

據了解，初步得悉涉案私家車於事發前，先在緬甸臺撞毀一支交通路牌；經麼地道轉入赫德道後，再撞毀一輛停在路邊的客貨車。私家車繼續轉入寶勒巷，造成1死3傷車禍。(羅日昇攝)

涉事私家車上男女施施然離開。(讀者林小姐提供圖片)

根據運輸署網頁顯示，香港法例訂明，由1999年10月1日起，駕駛者的法定酒精限度為：每100毫升血液內含50毫克酒精；或每100毫升呼氣內含22微克酒精；或每100毫升尿液內含67毫克酒精。

任何駕駛者如被發現體內酒精含量超過法定限度，將會被起訴。

尖沙咀寶勒巷發生嚴重車禍，肇事私家車上的一男一女事後施然離開。（Threads@__n______n__123 影片截圖）

案發於今午（22日）2時28分。《香港01》接獲事發一刻的閉路電視片段，可見有兩名途人迅速閃入一間食肆，避過一劫；有一人被撞倒地無知覺。有目擊者向記者憶述，事發時聽到「乒鈴𠾴唥」的巨響，認為私家車車速甚快，更有人目擊男司機及女乘客在事發後神情呆滯，然後「施施然」逃去；有熱心市民指罵並追截兩人。

現場至少4人受傷，救護員正為一名傷者包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（馬耀文攝）