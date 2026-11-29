屯門建旺街4號利通工業大廈外牆棚架昨午（28日）起火，逾200人疏散，幸無釀傷亡。消防處在大廈天台及外牆棚架發現多個煙頭，初步相信起火原因與煙頭有關。勞工及福利局局長孫玉菡今日（29日）出席活動後回應事件，表示政府高度關注火警，勞工處正從速調查，一旦掌握證據，包括若發現承建商未有採取合理措施，當局定必嚴肅跟進，並毫不猶豫執法。他續指，勞工處明日（30日）起將展開特別巡查行動，針對全港有大型棚架維修工程的地盤，確保落實全面禁煙規定。



保安局局長鄧炳強則在商台節目《政好星期天》中表示，初步調查工廈3樓平台有煙頭燃點雜物，並蔓延到外牆棚網，當局將會進一步檢查棚網。他強調即使棚網具阻燃能力，火源持續燃燒時亦會起火。他又表示，大廈警報及喉轆系統尚當時運作正常，又重申在地盤吸煙是違法行為，將影響自己及他人的性命。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（29日）出席活動後回應屯門火警，表示政府高度關注，勞工處正從速調查，當局定必嚴肅跟進，並毫不猶豫執法。（資料圖片）

全面禁煙實施4個月 當局巡查逾7,000地盤

孫玉菡表示，地盤全面禁煙法例自今年7月17日實施至今已有4個月，期間勞工處已巡查超過7,000個地盤，並已針對個人違規及未有採取合理措施的承建商採取執法行動。他直言：「地盤全面禁煙，為人為己都要做得到，一個煙頭可以造成火警。」

明日起特別巡查大型棚架維修工程 市民舉報助檢控

就昨日屯門火警，孫玉菡強調，勞工處會從速調查，只要掌握到證據，包括如承建商無採取合理措施，當局會毫不猶豫執法。此外，勞工處明日（30日）將展開特別巡查行動，針對全港設有大型棚架維修工程的地盤，確保業界嚴格落實地盤全面禁煙。

孫玉菡同時指出，除了勞工處持續不斷執法外，市民提供的資料對檢控及執法工作亦有莫大幫助，「全社會都要為地盤禁煙一齊努力」，惟強調勞工處定會負起主要責任，持續加強執法力度。

屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，棚網被燒穿並竄出火光。（Threads@me_time_nest）

勞工處昨日（28日）回覆《香港01》查詢指，知悉事件後已派員到場展開調查，並聯同消防處、屋宇署等部門，聯合調查火警成因，包括有否涉及吸煙的情況。如調查顯示有違反法例的情況，定會依法處理。另外，勞工處下周一（30日）將展開針對高火災風險工作埸所的特別執法行動，包括巡查架設有大型棚架的樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，以保障工地安全；相關行動會持續一段期間。

消防處回覆《香港01》查詢表示，經初步調查後，相信火警原因沒有可疑，並確認大廈外牆3樓平台為起火位置，火勢由下而上蔓延；平台上亦發現積存焚毁雜物及煙包。由於當日大廈維修工程並不牽涉使用明火工具，及消防處在大廈天台及外牆棚架各處發現多個煙頭，初步相信起火原因與煙頭有關。根據現場資料所得，事發時沒有人啟動手動火警鐘掣，所以火警鐘並沒有響起。

所有建築地盤7月17日起禁煙

《2026年建築地盤（安全）（修訂）規例》於今年7月17日刊憲並生效。此外，於同年5月22日在憲報刊登的《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》及《2026年定額罰款（吸煙罪行）（指明主管當局及公職人員）（修訂）公告》亦於同日生效。上述3項法例修訂生效，對建築地盤的總承建商、分判商及身處地盤的任何人士施加明確法律責任，規定在所有建築地盤內須全面禁止吸煙，以減低火警風險，保障工人及公眾安全。所有類型的建築地盤，包括樓宇修葺、維修或翻新工程等地盤，俱已指定為禁止吸煙區。住客正佔用的住宅或私人宿舍作居住用途的範圍則不包括在內。

勞工處職業安全主任（職安主任）已獲賦權負責執行所有涉及在建築地盤內吸煙罪行的執法工作。任何人士在建築地盤內作出吸煙行為，職安主任會即時票控而不予事先警告。違例者將被處定額罰款3,000元。

建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品。違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。

屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，消防趕至救熄，並持續射水降溫。（羅日昇攝）

棚網新標準分3種製作方法 燃燒時間不得多於2及4秒

大廈外牆棚網一度被燒出一個大洞，外露的竹枝夾雜火光，令網民質疑其防燃成效。屋宇署證實，註冊承建商已按《註冊承建商作業備考》85的相關要求進行採樣，並經由認可實驗室測試，確認符合認可的阻燃標準。屋宇署人員於7月及10月曾到上址突擊視察，並無發現工程有明顯違規情況。

屋宇署採用的最新版本棚網國家安全標準GB 5725-2025《墜落防護安全網》，由國家市場監督管理總局國家標準化管理委員會去年8月推出，今年9月1日生效，以取替舊版本GB 5725-2009。屋宇署於同日開始採用，要求本地承建商確保棚網需交由實驗室，按新版本要求進行測試。

舊版本中，沒有將棚網分類，不分種類劃一規定縱橫方向的續燃、陰燃時間不得多於4秒。新版本則增加結構設計標準，按照棚網製作方法區分成3種棚網，包括浸漬塗覆棚網、膠合編織棚網，以及拉絲經編棚網。

此外，亦將棚網分成兩種阻燃標準，膠合編織及拉絲經編棚網燃燒時間不得多於4秒，另一種則是浸漬塗覆棚網，燃燒時間不得多於2秒。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德早前接受《香港01》訪問表示，影片棚網「無話燒到冚冚聲」，火勢無一路蔓延至周圍，而且竹枝的框架亦無被燒得面目全非，相信現場使用的棚網具備阻燃性能、經過檢測並備有出廠證明書的棚網，相關手續亦應齊全。

他留意到火警現場有人質疑：「用咗防火網點解仲會著火？」他藉機會再三向業界及公眾澄清，阻燃並不等於防火或完全無法被燃燒。具備阻燃性能的棚網，是由普通網加上阻燃粒子或阻燃劑製成，能夠令棚網不易起火，及延緩燃燒和蔓延的速度。

屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，消防趕至救熄。（羅日昇攝）

消防在昨午2時05分接報，指建旺街4號利通工業大廈外牆棚架起火，先後派出搜救隊、並動用一條喉及一隊煙帽隊，升起雲梯救援，火勢至約35分鐘後、於下午2時40分救熄。有片段顯示大廈外牆棚架起火的情況，淺綠色外牆棚網被燒出大面積破洞，露出竹棚結構，棚網邊緣亦可見多個小破洞與燻黑痕跡；破洞位置竄出紅色火光。火警期間約200人疏散，有救護車在場戒備，幸事件中無人受傷；起火原因有待調查。另外，屋宇署亦派員到場視察。

有洗衣廠工人透露當時「外面竹棚著火，啲煙滾入去」，其間未有聽到火警鐘鳴響，他與工友在廠長帶領下有序疏散。他又指，廠方上月剛進行過火警演習。

天文台於昨日（28日）上午6時00分發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。