孤兒寡婦怕睹物思人避玩桌遊　大仔盼讀好書：發明隻藥救返爸爸

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-19 00:00

37歲倉務員譚雙貴即使工作再辛苦，總會抽時間陪伴家人，是家人眼中的孝子、好老公及好爸爸。他生前尤為愛鍚三名兒子，閒時會他們到公園玩或在家中玩桌上遊戲，不會浪費與兒子共處的時光。詎料本月初，譚雙貴工作時突然猝死，無法見證三名兒子成長。遺孀譚太指，丈夫猝逝對各人造成不同程度的影響。現時她不敢與兒子玩桌遊，怕睹物思人；大仔亦不想再去公園玩，因看到其他爸爸拖住小孩玩耍，只會想起喪親之痛。

譚雙貴猝逝對譚家造成巨大的打擊，年邁雙親要忍痛白頭人送黑頭人，譚太及三個兒子更加頓失生命中最重要的依靠。訪問期間，譚太多次泣不成聲，需數度中斷訪問休息，平復心情；譚母談到家中困境更加老淚縱橫，顯得六神無主，泣道：「丟低幾個細路……你叫阿爸阿媽、老婆仔點過啊？你翻生啦。」



而死者的三名年幼兒子則留在房中玩玩具，顯得頗為沉默。9歲的大仔面對鏡頭時，向記者表示：「會讀好啲書，發明一隻藥救返爸爸。」譚太指，大仔讀書成績優異，考最班第一。原來事發當日大仔得知爸爸離世後，仍懂得安慰母親，說道：「媽咪你堅強啲，爸爸無離開過我地。」

譚太表示，丈夫生前非常痛錫三個兒子，即使工作再辛苦，放工後總會抽時間陪三名兒子到濕地公園遊玩或與兒子玩桌上遊戲；平日又不食午餐，寧願改食下午茶節省金錢，儲下來的錢都會購買玩具及書籍予兒子。

譚雙貴突然撒手人寰，譚太認為對兒子均造成不同影響，並稱：「大仔依家就唔肯出街，佢話見到人哋爸爸拖住其他小朋友，就諗起爸爸，話媽咪我以後唔想去公園玩啦，二仔就容易發脾氣。」而譚太見到家中的桌遊亦睹物思人，坦言：「我依家就唔敢玩桌遊，小朋友叫我玩遊戲我都唔敢，因為佢（丈夫）一得閒就陪我哋玩。」

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