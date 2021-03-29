中年麵包師傅暈倒失救猝死　遺孀患癌恐擴散　憂家中老幼無人照顧

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-03-29 00:00

今年2月4日，43歲麵包師傅曾先生清晨時分在啟德1號一間麵包店內獨自工作，其間突然暈倒地上，當時手上還拿着一枝茄汁樽，焗爐內尚有一盤麵包等待出爐……直到下一更同事上班到廚房察看始報警求助，惟曾先生已失救猝死。曾先生猝逝，遺下妻女及年邁母親無依無靠。豈知45歲遺孀曾太為丈夫辦畢喪事，卻又發現自己患上HER2型乳癌。 一個多月內遭逢喪夫、患癌等巨變，曾太飽受打擊，更擔心14歲女兒情緒不穩。醫生告知曾太要盡快接受治療，否則癌細胞恐會擴散，然而醫治惡疾花費甚鉅，第一期標靶藥共6針需要約52萬元。曾太一家只是基層公屋戶，倉惶間僅籌措到第一針的費用，故希望外界施以援手，曾太說：「最擔心係醫唔到嘅話，剩返個女自己無人照顧，我唔想有事走咗去佢哋（女兒及奶奶）個個無人理。」

工業傷亡權益會幹事林靜儀（左）、遺孀曾太及曾先生的母親（右）。（鄧栢良攝）

曾太與丈夫、女兒一家三口居住在公屋，夫婦平日出外工作，閒時與女兒行山、整麵包，盡享天倫之樂，生活與一般基層家庭無異。本年2月4日，曾先生在麵包店工作期間猝死，對家庭帶來沉重的打擊。

曾太表示，丈夫生前在涉事麵包店任職僅三個多月，月薪約2.3萬元，返朝5午3約10小時，每日凌晨3時許就要起身出門，有時工作至傍晚6時許仍未收工。入職首兩個月超時工作尤為嚴重，請假亦極其困難，丈夫要找到替工才可放假，曾試過連續上班十多日。直至第三個月情況才有所改善，每星期終可休息一日。曾太指，丈夫返新工後經常訴苦，「佢話過辛苦頂唔順，返新工未試過開心一日」，然而新工薪金較為優厚，所以丈夫繼續堅持，「（人工）可能多得兩千得兩千，想屋企生活好啲。」

曾先生清晨5時在店內開工，該更份只有他一人獨自工作。曾先生的母親指，這份工工作量大，「幾個人嫌辛苦，搵到替工又做唔嚟」。而事發當日曾先生如常在廚房獨自製作麵包，直至清晨5時50分，有同事上班到廚房取麵包時，卻發現曾先生倒臥地上毫無知覺。他當時手中仍拿着茄汁樽，芝士散落一地，焗爐內尚有一盤焗燶了的麵包。曾母哭訴：「如果當時廚房有人，佢就唔會死（暈）咗都無人知。」

曾先生生前為麵包師傅。（林振華攝）

曾太指，丈夫在2018年底發現患有高血壓及糖尿病，並在公立醫院排期接受專科診斷差不多3年，原定今年6月可看專科。過去3年，曾生一直到私家診所求診，並定時服食降血糖及降血壓藥，以及檢查相關指數。曾太形容，丈夫雖有長期病，但平時行山也不會氣喘，去年12月20日亦到私家診所覆診，事發前身體未有異樣，故對丈夫突然在公司猝死，感到非常意外。惟事發現場未有安裝閉路電視，曾太始終無法得知丈夫猝死的真相。

由於曾先生的死亡證上的死因為「糖尿病及高血壓併發症」，這宗事件初步被定性為「工作期間猝死」，未有列作工傷處理，家屬無法獲得任何工傷賠償或殮葬費。麵包店亦沒有發放恩恤金，僅將曾生的「尾糧」給予曾太。不過勞工處事後有接觸曾太，並跟進事件。

曾太喪夫後，四出為喪事奔波，3月6日終辦理丈夫的喪禮，其間卻因身體不適到醫院求醫，並於3月11日證實患有HER2型乳癌，「醫生話係最惡嗰隻，容易擴散，要盡快接受治療。」一個多月內遭逢喪夫、患癌等巨變，曾太坦言難以消化，其14歲女兒的情緒同樣出現變化，令曾太憂心不已，她指：「（女兒）沖涼聽到佢不停咁喊，對住家人又唔喊，好驚佢收收埋埋。」曾母亦哭道：「真係晴天霹靂，個仔走咗，個新抱又咁（患上乳癌），好淒涼啊依家。」

現階段曾太最擔心的是無法承擔治療癌症的費用，她指前期療程需打6枝標靶藥針，如腫瘤縮少則可考慮接受手術。但第1枝標靶藥針費用為12萬元，其後5枝每枝需8萬元，即前期開支至少需要52萬元。即使手術成功，曾太亦要繼續接受標靶藥及電療，每三星期打一針（每枝5萬元），為期一年。

曾太現任職文員，月入約1.4萬元，並無購買醫療保險，平日須照顧女兒、奶奶及家鄉的父親，儲蓄不多，數十萬醫療費對她來說已是天文數字。她期望外界能夠施以援手，坦言：「最擔心係醫唔到嘅話，剩下女兒無人照顧，仲有奶奶要照顧，我鄉下仲有個獨居父親要照顧，而家最後生係我，我唔想有事走咗去，佢哋個個沒人理。」

勞工處發言人表示，在得知事故發生後，已派員到現場展開調查，以確定事故原因，有關調查仍在進行中。

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