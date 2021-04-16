寶達邨奪命火｜三代同堂家庭　遭無情火奪4命　男戶主危殆留醫

秀茂坪寶達邨達喜樓一單位今（16日）凌晨發生奪命火警，單住的女戶主、兩名女兒及2歲外孫女魂斷火場。據了解，起火單位住有一個三代同堂的陳姓家庭，包括60歲姓陳男戶主與47歲劉姓妻子，兩名分別26歲及27歲的女兒，女婿及2歲大外孫女。事發時，女婿不在家，在得悉火警消息，他即趕回家中了解情況。

火警中，60歲姓陳男戶主情況危殆，目前已轉送東區尤德醫院深切治療部留醫。27歲的大女在火警現場已經死亡，其妻子、26歲次女及2歲大外孫女送往聯合醫院後證實死亡。另有一名居住在10樓的90歲男子因吸入濃煙感到不適，現時情況穩定。當時，火場內營救親人的男戶主全臉被熏黑，他自行步上救護車送院，而女婿則情緒激動，他不斷嚎哭。