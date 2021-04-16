寶達邨奪命火｜三代同堂家庭　遭無情火奪4命　男戶主危殆留醫

撰文：鄧栢良陳諾希邵沛琳
最後更新日期：
秀茂坪寶達邨達喜樓一單位今（16日）凌晨發生奪命火警，單住的女戶主、兩名女兒及2歲外孫女魂斷火場。據了解，起火單位住有一個三代同堂的陳姓家庭，包括60歲姓陳男戶主與47歲劉姓妻子，兩名分別26歲及27歲的女兒，女婿及2歲大外孫女。事發時，女婿不在家，在得悉火警消息，他即趕回家中了解情況。
火警中，60歲姓陳男戶主情況危殆，目前已轉送東區尤德醫院深切治療部留醫。27歲的大女在火警現場已經死亡，其妻子、26歲次女及2歲大外孫女送往聯合醫院後證實死亡。另有一名居住在10樓的90歲男子因吸入濃煙感到不適，現時情況穩定。當時，火場內營救親人的男戶主全臉被熏黑，他自行步上救護車送院，而女婿則情緒激動，他不斷嚎哭。
事發後，消防員於單位救出4名女子，其中一名女事主陷入昏迷，救護員為她進行心外壓並送上救護車，在旁的女婿哀叫：「我要搵返老婆呀！」（張家豪攝）
起火單位至今仍未解封，案件交由秀茂坪警區重案組接手調查，消防處已成立專責小組調查起火原因。今早政府人員在寶達邨成立跨部門援助站，機電工程署及政府化驗所人員先後到場調查。起火單位的外牆嚴重熏黑，窗框亦已燒至扭曲變形。消防處攝影組亦一度入屋拍照作紀錄。而火場對上一層的６樓住戶，中午時間使用毛巾清理單位。
起火單位對上一層的住戶，正用毛巾清理單位。（陳諾希攝）