好鄰舍北區教會宣布停運　警方去年指涉洗黑錢凍結戶口2,500萬元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-02 13:18

宗教團體「好鄰舍北區教會」今日（2日）在其facebook公布，周一（31日）後停運。 警方於去年12月初，曾要求銀行凍結該教會、會堂主任陳凱興及其妻子合共五個戶口，涉款2,500萬港元。警方指，該教會15個月內共籌得2,700萬元，數目高於他們在網上公布的890萬元。警方並通緝身處英國的陳凱興夫婦。

宗教團體「好鄰舍北區教會」今日（2日）在其facebook公布，周一（31日）後停運。（網頁截圖）

好鄰舍北區教會今早在其facebook專頁指出，該教會由2014年成立，在北區為基層服務。好鄰舍北區教會今年5月31日已停運，而粉嶺、觀塘兩個聚會點亦同時停租。

翻查資料，去年警方毒品調查科財富調查組曾向該教會展開調查，警方當時交代指，有傳道人涉以宗教、支持年輕人及眾籌名義詐騙，涉嫌隱瞞1,800萬元款項，戶口支出與聲稱用途不同，故要求銀行凍結五個銀行戶口共2,500萬元。

警方行動中拘捕該教會的前董事及現任職員，指二人涉嫌洗黑錢及欺詐，檢取智能電話、電腦、眾籌計劃相關文件及銀行文件。集團董事及公司秘書，即陳凱興夫婦，已於去年10月中離港，警方發出通緝令。當他們入境香港時，入境處發現後會通報警方作出拘捕。

「好鄰舍北區教會」其後發聲明指，該會一直服侍的無家者和弱勢社群，因政治打壓而受苦，稱每年聘請專業會計師進行核數，以確保符合政府規定的慈善團體牌照的資格，批評警方的指控屬政治清算。

陳凱興亦發布影片自述，疫情下透過眾籌及展開服務，共提供30個無家者免費住宿宿位，接獲超過70個個案，但戶口被凍結，教會無法支付宿舍租金及社工服務。他認為其教會過去多次在示威現場，展「守護孩子行動」化解紛爭工作，相信就此成為警方「眼中釘」。影片中亦透露他一家人包括攜帶七個月大小朋友，正身處英國「身無分文」。

陳凱興已辭任教會秘書及傳道堂主任 正被警方通緝

同月底，有員工向傳媒發出20人集體總辭的聯合聲明，稱對陳凱興的「失望」及「不信任」。教會其後在facebook表示，明白事件對員工造成心理壓力，承諾會酌情處理，不追究未有依據合約勞資雙方離職通知期及代通知金的法定權益。教會又指，陳凱興已辭任教會秘書及傳道堂主任的職位，並即時生效。