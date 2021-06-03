六四32│7000警力戒備　警方或引《公安條例》封閉維園部分地方

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-03 15:09

明日（4日）為「六四事件」32周年，亦是港區國安法生效後首個「六四」。消息指，警方留意到網上有人號召明晚參與集會，將重啟總區及5大警區的應變大隊，動用至少7,000警力高度戒備，以應付「六四」當天可能出現的事件。據悉，警方更有可能引用《公安條例》，封閉維園部份地方，以防有人進行非法集會。

▼▼2020年六四31周年▼▼

今（3日）早有網民於討論區出帖文，稱維園多年來為六四悼念地，相信警方會放一定的警力在此戒備，有見及此，若市民要進入維園，建議流動會較停留好，稱維園是一個24小時開放的地方，無人可在無合理疑點下阻止人進入；又提醒若有人持橫額、直幡、海報等進入維園有可能會令法庭判斷，該人正參與未經許可的非法集結。

消息指，警方留意到相關帖文後，今日早上重新評估六四情況，包括重啟總區及5大警區應變大隊，調動約7000警力戒備。當中有一半警力會留守在港島，特別是維園一帶及中聯辦等敏感地區；另一半人手則會於全港各區戒備，包括旺角朗豪坊、尖東海旁、沙田新城市廣場等地，警方將會囤重兵，高調巡邏，並以限聚令執法，以防人群聚集。

警方早前以疫情為由，禁止支聯會在維園舉辦六四燭光晚會。消息指，明日警方或會引用《公安條例》第17條(4)，封閉維園部份地方，包括中央草地、籃球場、足球場等地，以防有巿民非法集會。

如果六四當日有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光等，有機會被視為與被禁止的集會有關，警方可能先拍攝再跟進，甚至即場警告或拘捕。對於其他地方的悼念行為，消息表示相關部門會密切關注，並按限聚令處理。

各大總區應變大隊重新啟動

由於示威活動及暴力衝突事件大減，警方各大總區應變大隊，去年中已逐步「解散」，當中「第二梯隊」及「第二梯隊」的軍裝警員及衝鋒隊人員等，已返回原來工作崗位，明日各梯隊會再一次集結，各大應變大隊都「Full Team」上陣。

《公安條例》第17條(4)內容為，「任何督察級或以上的警務人員，如有理由相信公眾集會或公眾遊行相當可能會在違反第7或13條規定下於任何公眾地方進行或組成，可將通往該公眾地方及其鄰近的其他公眾地方的通道阻截和封閉一段其認為是必須的時間，以禁止公眾人士或任何人士或任何類別人士進入，藉以阻止該公眾集會或公眾遊行的進行。」