湯家驊：不同地區悼六四若有組織或違法　支聯指紀念館短期難重開

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-03 11:12

六四紀念館遭食環署「查牌」，指其未領有「公眾娛樂場所牌照」，支聯會昨日（2日）決定暫時閉館。紀念館管理委員會主席麥海華表示，暫時未有清晰法律意見，預料紀念館短期內要關閉，「在六四之後、之前無辦法重開」。他說，支聯會正研究推出網上的「六四記憶．人權博物館」，希望將相關資料、人物等整理和展示，因為在網上不受時間、地域限制。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，容許公眾走入處所作娛樂相關或公眾活動相關的，便需要領牌，以符合消防條例等，又指即使改為會員制，都有機會被視作公眾場所。 對於有消息指明晚六四周年紀念時，在維園附近身穿黑衣或燃點燭光都有機會被視作犯法，湯家驊認為相關說法錯誤，指香港無法例禁止悼念六四，相信重點是有否違反限聚令及國安法。他認為「結束一黨專政」口號明顯違法，代表不接受國家憲法條文，呼籲港人不要以身試法，強調社會不會同情這些行為。

湯家驊相信一般人只是悼念，就算點蠟燭並叫口號都沒問題，但呼籲不應叫「結束一黨專政」以身試法。(資料圖片)

湯家驊：支暟會關閉六四紀念館是負責任行為

湯家驊在電台節目指，國安法定罪嚴謹，組織、策劃違法行為才算犯法，相信一般人只是悼念，就算點蠟燭並叫口號都沒問題，即使喊「結束一黨專政」，亦要是希望令很多人認同此顛覆國家政權的目的，才算干犯國安法。不過他呼籲港人不要以身試法，強調社會不會同情犯法或以身試法的行為，如叫該口號「『打倒』一黨專政」，相信違反中國憲法及基本法。

對於支聯會關閉六四紀念館，湯家驊形容是負責任的行為，因為如果觸犯法例，不可能營運。他指展覽亦是娛樂，但強調自己不是專家，如有爭拗就由法庭處理。他又指，即使改成會員制，任何人如可以進入，不管是否付費，場地都會都被視作公眾場所。

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湯家驊：支聯會不可自己解釋「結束一黨專政」當沒違法

對於支聯會常委麥海華日前指「結束一黨專政」用意是勸內地不要走向專政，湯家驊認為，憲法已列明中國共產黨領導是根本原則，相信要求結束即是違法條文。被問到前中聯辦主任王志民曾指「一黨專政」是偽命題，既不存在，結束有何問題時，湯家驊稱，只能以其他人的說法回應，指如果有組織地策劃顛覆國家政權，要由法庭判斷是否違法，強調支聯會不可以用自己的說法當作沒違法，否則不符法治精神。

他又指，認同內地學者田飛龍指保安局可以引用社團條例，以涉違國安法的方式取締支聯會，強調認為「結束一黨專政」的口號違法。

至於明晚若在其他悼念六四的違法風險，湯家驊指，如果屬非法集會即是違法，因為警方已反對維園燭光晚會的申請，故任何人都不可以聚集，如果以公安條例控告，只要人數多於50人即可，強調公安條例屬刑事罪行，要有犯罪意圖，但若明知有人集結仍走過去，就可算作集結一部分。

他指，即使身處不同地區，如果是有協議，亦可算作組織：如果100人協議分10組，有機會犯串謀干犯限聚令；如果1000人分10組，更有可能犯非法集結，甚至暴動罪。

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麥海華：紀念館經營十年一直沒被查牌

六四紀念館管理委員會主席麥海華指，紀念館已經營十年，一直沒有被查牌，又指館址同時是他們的辦事處，而且展覽不是甚麼娛樂，只是將八九民運及香港的議題展覽，目前要問清楚法律意見。

被問及紀念館會暫時關閉至何時，麥海華指暫時未有清晰法律意見，相信短期內會繼續閉館，「六四之後、之前都無辦法重開的了，希望盡快處理到」。

將製作網上博物館讓人上網參觀

麥海華又提到，他們將製作網上「六四記憶、人權博物館」，希望將資料、人物等整理，在網上不受時間、地域限制，讓大家上網參觀。

重提六四晚會，麥凱華指他們沒任何計劃作維園晚會，已停止所有宣傳，惟希望人心不死、燭光不滅，大家以自己的方式悼念，對於副主席鄒幸彤表示以自己名義到現場，他表示個人行為無法禁止，但支聯會沒有活動。

他亦強調，支聯會內部無討論過解散，只有商討現在何事可做，認為需要先凝聚市民的關注。