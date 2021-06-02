六四32｜穿黑衣或違國安法？　大律師：最重要證明有共同意圖

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-02 18:48

今年是六四事件32周年，警方早前以限聚令及防疫為由，禁止支聯會舉辦六四遊行及集會。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（2日）於電台節目表示，只要證明有共同意圖，涉及組織及非法行為，即使只有單獨一個身穿黑衣，都有可能觸犯國安法。 執業大律師陸偉雄對《香港01》指，要如控觸犯國安法，最重要是證明有共同意圖，如「一齊向同一個方行、做同一樣嘅嘢」，即使穿其他顏色衣服亦可推論有共同目的。另一大律師黃宇逸則認為，身穿黑衣是環境證供之一，強調「去得（維園）就要預有被捕風險」。

▼2020年維園六四悼念情況▼

湯家驊今日表示，即使市民只有一個人身處維圍，身穿黑衣並寫上「結束一黨專政」，都可能會引起懷疑，被認為與其他人有共同意圖，「大家夾埋你去尖沙嘴，我去銅鑼灣，但係意圖一樣，如果警方掌握到呢啲共同意圖，或者策劃組織嘅證據，你仍然有機會干犯國安法」。

不少市民擔心六四當日如穿上黑衣，會否有被捕風險？陸偉雄認為，觸犯國安法不單只看是否穿黑衣，還要審視出現及逗留時間、地點及人數等因素。他指市民有穿衣及外出自由，但須證明有共同目的才有機會違法；如能證明出現在聚集地方而有合理目的，就可推翻有共同目的的推論。

陸舉例指，律師在法庭須穿上黑色西裝，如有律師放工後經過維園，而維園有其他黑衣人士往同一方向步行，該律師「有合理原因證明著黑衫同其他人無共同目的」。他又直言，如無合理原因「就有少少危險」，惟法律並非「一刀切」，要考慮一籃子因素，因此要證明有共同意圖才是最重要；而即使不是穿上黑衣，亦可推論有共同意圖。

▼六四紀念館被指未領牌，決定暫時閉館▼

+ 4 + 4 + 4

另一大律師黃宇逸則指，現時國安法正確詮釋「連法庭都可能唔清楚」，而「結束一黨專政」說法是否違反國安法亦未能確定，因此在沒有人能確定的情況下，的確有風險。而是否入罪要視乎環境證供，黑衣是其一個，如衣服上有標語則是更強的環境證供。

他解釋，市民的確有自由一人前往維園，惟如維園有超過50人，「無論個人諗法係點，警方都可以推論參加非法集會，去得就要預有被捕風險」。